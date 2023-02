Nueva ruta: anuncian vuelo directo entre Bogotá y Belo Horizonte, Brasil

En marzo de este año, los pasajeros que buscan una conexión directa entre Bogotá y Belo Horizonte (Brasil) podrán hacerlo, ya que Avianca comenzará a operar con destino a ambos países.

La ruta, sin escalas, desde el aeropuerto de Minas Gerais, comenzará el 26 de marzo, con cinco frecuencias semanales. - Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.

Los vuelos se realizarán en aeronaves de la familia A320s, con capacidad para entre 120 y 180 pasajeros. La aerolínea ofrecerá cinco vuelos semanales, en tres horarios diferentes para mayor conveniencia, entre el BH Airport, situado en Minas Gerais en Brasil, y el Aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

Por su parte, David Alemán, director Comercial de Avianca para Sudamérica explicó que “en Avianca avanzamos cada vez más en nuestra estrategia de rutas punto a punto que permite a nuestros clientes conectar desde y hacia diferentes ciudades de Colombia, América y Europa. Hoy, nuestras rutas directas ya representan alrededor del 45 % de nuestra red y sin duda una gran apuesta es la conectividad entre Brasil y Colombia. La operación Bogotá-Belo Horizonte abre la posibilidad de que millones de colombianos visiten Brasil y de que, a través de Colombia, millones de brasileros no solo conecten al interior a más de 20 ciudades, sino también con los más de 65 destinos que ofrecemos, dinamizando el turismo y los negocios”.

Los vuelos se realizarán en aeronaves de la familia A320s, con capacidad para entre 120 y 180 pasajeros. - Foto: Avianca y BH Airport

Según BH Airport, la ruta directa fortalece la conectividad de Minas Gerais con el mercado internacional. “Además de conectar dos potencias que mueven la economía de forma versátil, destacando tanto la vocación agrícola como el perfil emprendedor centrado en el desarrollo de startups, estamos ofreciendo a los pasajeros la oportunidad de viajar a Colombia con una ruta directa, tener acceso al universo artístico-cultural de Medellín, a los sitios históricos de Cartagena y Bogotá, visitar playas y paisajes exuberantes y participar en visitas guiadas a las fincas del eje cafetero”, afirma Clayton Begido, gerente de Conectividad y Aviación del BH Airport. Añade que el BH Airport es un centro de conexiones con la posibilidad de que los viajeros accedan a otros destinos a través de la terminal de Minas Gerais.

De acuerdo con información suministrada por ambas aerolíneas, en relación con el intercambio comercial entre Minas Gerais y Colombia, Colombia ha sido el segundo principal destino en exportaciones e importaciones de América del Sur, detrás apenas de Argentina.

En el año 2022, Minas Gerais fue el cuarto mayor estado brasileño exportador para Colombia (detrás de São Paulo, Paraná y Mato Grosso), responsable por el 8,4 % de las exportaciones brasileñas y fue el principal estado brasileño importador para Colombia, responsable por el 18 % de las importaciones brasileñas. El año pasado se marcó un hito en las relaciones comerciales entre Minas Gerais y Colombia.

En 2021, las exportaciones de Minas Gerais para Colombia fueron de US$ 247,4 millones y en 2022 se registraron US$ 425,9 millones, un aumento del 71 %. Finalmente, en relación con las importaciones provenientes de Colombia en 2021 se registraron US$ 165,9 millones y en 2022, US$ 426,4 millones, un significativo aumento del 157 %.

Registros de los productos importados y exportados:

Los principales productos exportados de Minas Gerais para Colombia son: Café (38 %), Cigarros y cigarrillos (7 %), Alambre, Máquina de hierro, Preparaciones alimenticias para animales (3,7 %), Otros (42 %)

Los principales productos importados desde Colombia para la región de Minas Gerais son: Carbón (77,3 %) Coque de Petróleo (7,5 %), Polímero de Cloruro (4,6 %). Otros datos importantes:

Agroindustria: Principal productor brasileño de café, leche y papas;

Minería: Mantiene más del 50 % de la producción de minerales metálicos en Brasil y más del 30 % de toda la producción mineral del País;

BH Airport recibirá vuelo directo de Avianca entre Bogotá y Belo Horizonte en Minas Gerais - Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.