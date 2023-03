¿Quedó conforme? Esto dijo Avianca tras la aprobación condicionada de su integración con Viva

La novela no termina, pese a que el martes -21 de marzo- finalmente se acabó la larga espera de la decisión de la Aeronáutica Civil con la integración de Avianca y Viva Air.

La autoridad aeronáutica dio el si, pero con ciertas condiciones que, al parecer, no cayeron para nada bien entre los directivos de Avianca, quienes por medio de un comunicado manifestaron que la aprobación con condicionamientos aún no está en firme.

Como primer requisito, la Aerocivil exigió que se respeten los derechos de los usuarios de Viva, se les reembolsen los tiquetes de vuelos cancelados y se les permita volar a quienes tienen pasajes pendientes. “En todo caso, deberán responder a los pasajeros de Viva afectados por las decisiones unilaterales de la empresa de cesar sus operaciones”, anotó la entidad.

- Foto: león darío peláez-semana

Otra petición tuvo que ver con la devolución de los slots que implique agravar la situación de concentración en las franjas más demandadas (prime) tanto para la temporada summer como para winter, tanto en salidas como en llegadas, con el propósito de no incrementar las barreras de entrada que a este mercado genera el acceso a la infraestructura del Aeropuerto El Dorado.

También deberán mantener el esquema low cost de Viva como opción en materia de transporte aéreo, que materialice opciones a los usuarios, devolver las frecuencias en la ruta Bogotá - Buenos Aires, que resulta particularmente impactada, mantener un límite de tarifas efectivo en las rutas donde el ente integrado queda con el 100 % y garantizar el dinamismo en las rutas objeto de mayor concentración.

- Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.

¿Qué dijo Avianca al respecto?

La compañía Aerovías del Continente Americano (Avianca) emitió un comunicado este miércoles -22 de marzo- en el que sostiene que dadas las implicaciones operativas, financieras y técnicas de la decisión de la Aerocivil, estudiará a la mayor brevedad posible la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas por la autoridad para determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas.

Ojo, ya Viva no tiene las mismas capacidades, dijo Avianca

Uno de los primeros puntos que destacó al respecto fue que “Viva Air ya no cuenta con las mismas capacidades –red de rutas, aviones, trabajadores- que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones, factor que debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”.

“Según ha dispuesto la Aeronáutica Civil, frente a esta decisión caben recursos de apelación y reposición no solo por parte de las intervinientes sino de los terceros interesados reconocidos por la autoridad en el proceso (LATAM, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas), por lo que la aprobación con condicionamientos aún no está en firme. Hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva, ni podrá resolver, como exige la resolución, la situación de los usuarios afectados por la low-cost”, agregó por medio de un comunicado.

Independientemente de esta decisión, que al parecer no cayó del todo bien, Avianca sostuvo que continuará trabajando por superar la contingencia generada tras la suspensión de operaciones de Viva, ofreciendo a aquellos viajeros con tiquetes confirmados alternativas para su reubicación. Lo anterior, de manera gratuita hasta el 24 de marzo, sujeto a disponibilidad de silla, por orden de llegada al aeropuerto y a través de tarifas especiales de protección que permitan confirmación de silla.

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que la decisión de Viva en suspender operación respondía a una presión de la integración con Avianca, nada más. - Foto: juan carlos sierra-semana

“A la fecha y buscando preservar la estabilidad del sistema aéreo colombiano, Avianca ha liderado la protección a pasajeros afectados por Viva al haber reubicado a más 70.000 usuarios en 103 rutas (61.000 en el doméstico Colombia y 9.000 en rutas internacionales), ha dispuesto cinco aviones adicionales y ha puesto al servicio de la coyuntura 56 counters exclusivos en los aeropuertos”, agregó esa empresa.

Este pronunciamiento cerró resaltando que “la celeridad de la autoridad será indispensable para que pueda existir una solución que permita salvaguardar la existencia de lo que a hoy queda de la pionera del low-cost en Colombia”.

¿Hubo presión?

Es de recordar que cuando ocurrió la crisis de los pasajeros varados, incluso el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que la decisión de Viva, de suspender operación, respondía a una presión de la integración con Avianca, nada más.

Los pasajeros hicieron una cadena humana en la salida de vuelos nacionales. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

“Nunca se nos dijo ‘salimos mañana del mercado’. El hecho de que fueran a salir anoche (el día en que Viva dejó los aviones en tierra) como lo hicieron, debió haber sido informado previamente para que se tomaran las decisiones respecto de las aerolíneas y los pasajeros (...). Estamos en una situación de emergencia, hay muchos pasajeros que están en los aeropuertos bloqueados”, dijo el jefe de la cartera de transporte en días pasados.