Unicef lanza una campaña para llevar 500 bicicletas a niñas y niños en La Guajira

Como Embajador de Buena Voluntad, Nairo Quintana se une con convicción a Giro por la Niñez, una iniciativa que busca transformar vidas: “La bicicleta me cambió la vida. Me enseñó disciplina, me dio libertad y me abrió caminos que nunca imaginé. Hoy quiero que también transforme la vida de los niños y niñas de La Guajira. Que encuentren en ella una oportunidad para soñar, para llegar más lejos y para creer que todo es posible, sin importar de dónde vienen”, afirma el campeón, que no solo ha conquistado cimas, sino que conoce en carne propia el poder que tiene una bicicleta para cambiar destinos.