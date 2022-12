Alerta con robos de vivienda en temporada decembrina en ausencia de las familias: un seguro puede marcar la diferencia

Por más que se tomen todas las medidas de seguridad para mantener las viviendas fuera del alcance de los dueños de lo ajeno, nunca se sabe; y menos en la temporada decembrina, en la que las familias salen juntas a compartir en la misma ciudad en la que habitan o se van de paseo hacia otras localidades.

El temor al robo es una de las razones por las cuales en diciembre se dispara la toma de pólizas de hogar, pues gran parte de las aseguradoras tienen metido el tema del hurto en un paquete completo de seguro de hogar, y allí se incluye el que protege contra el hurto.

En Colombia no está muy propagada la cultura del seguro. No siempre se antepone la seguridad que implica contar con una protección ante el riesgo, pues las personas empiezan a hacer cuentas y, “si no ocurre nada”, sienten que perdieron su dinero. En el caso de las viviendas aseguradas, según las estadísticas de Fasecolda, en esta nación hay solo un 8,45 %, partiendo de la base según la cual, existen casi 15.000.000 de viviendas. En consecuencia, las que están aseguradas no sobrepasan el 1.200.000.

Un seguro de vivienda puede sonar innecesario, pero en caso de un siniestro, significa el fin del patrimonio y la reducción del mismo.

Los hurtos aumentan de manera exponencial, principalmente contra bodegas y puntos del comercio durante la temporada. Sin embargo, las viviendas no escapan al robo, a veces violento, si se trata de apartamentos que tienen equipos de trabajadores para intentar garantizar la seguridad de los hogares.

De hecho, el robo a viviendas es uno de los delitos más denunciados, y las cifras son mayores en el período de vacaciones de fin y comienzo de año.

Escaleras humanas, llaves maestras, llamadas engañosas son algunas de las artimañas que usan los delincuentes para colarse en las casas y sustraer las pertenencias, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Solo en la capital se registraron más 200 denuncias durante el año pasado, lo que varía en época decembrina. Y eso que muchos hogares no reportan los hechos a las autoridades.

¿Qué tienen los seguros?

En general, los seguros disponibles en Colombia se denominan De vivienda o Del hogar. Están diseñados para proteger el patrimonio familiar, según Allianz, uno de los aseguradores más grandes en el mundo.

Estas pólizas suelen cubrir incendios; eventos de la naturaleza (huracanes, granizadas, tornados y vientos fuertes, avalanchas, deslizamientos, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y tsunamis, entre otros); daños por agua de tuberías; eventos eléctricos; estallidos sociales (huelgas, asonadas, motines, conmoción civil o popular). Y ahí, en la lista de eventualidades, se cuelan los hurtos.

De acuerdo con la información de Allianz, el tiempo de espera y los trámites asociados son algunas de las causas que influyen en la baja penetración de los seguros de hogar en el país.

Existen compañías aseguradoras, como Grupo Sura, que tienen pólizas con contenidos especiales, que cubren hurto de joyas, relojes, bicicletas, cámaras fotográficas y filmadoras, obras de arte, drones e instrumentos musicales (para estos componentes las compañías especifican un monto a cubrir).

Algunas medidas de protección

Las autoridades metropolitanas recomiendan que las personas que van a salir de sus hogares, por unos días, durante las vacaciones, elijan no informar a muchas personas acerca de sus planes.

Es clave también aplicar todas las medidas individuales que tienen los hogares: doble chapa, no dejar llaves con personas ajenas a la familia y, para los que pueden, tener seguros del hogar, que, ante una eventualidad que no se sabe cuándo se presentará, puede hacer la diferencia entre quedar en la calle y estar protegido.