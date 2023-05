Argentina necesita otro rescate económico, según los cálculos de Brasil

Según fuentes gubernamentales brasileñas, Argentina se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia apoyo financiero adicional. El equipo económico del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, ha sostenido discusiones internas sobre la necesidad de brindar ayuda a su vecino en problemas. Sin embargo, según Bloomberg, Brasil aún no ha elaborado un plan concreto y es poco probable que inyecte fondos directamente.

Un funcionario del gobierno brasileño, que prefirió mantenerse en el anonimato, destacó que Argentina es un socio regional de gran importancia que no puede permitirse un colapso total. No obstante, considera que el país no tiene la relevancia suficiente a nivel global para convencer al Fondo Monetario Internacional (FMI) o a China de movilizar los recursos necesarios. En este contexto, Brasil estaría evaluando buscar apoyo financiero de Chile y Colombia, las otras dos principales economías sudamericanas.

Alberto Fernández se reunió con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para pedir un auxilio económico urgente. - Foto: getty images

De acuerdo con la información suministrada por Bloomberg, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, compartió la misma perspectiva sobre la situación económica del país, aunque un portavoz de su gobierno señaló que Argentina no ha solicitado un préstamo bilateral hasta el momento. Fernández está buscando opciones para impulsar las reservas extranjeras y evitar una devaluación desordenada del peso.

En ese sentido, ha enviado a una delegación liderada por el ministro de Economía, Sergio Massa, a China para negociar una línea de intercambio de divisas más amplia con el gigante asiático.

Por su parte, Lula ha expresado su compromiso en ayudar a Argentina a superar la crisis económica. Ha pedido a su ministro de Economía, Fernando Haddad, que explore alternativas de apoyo durante una reunión del Banco de Desarrollo del BRICS. Aunque Haddad no pudo asistir físicamente, participó en la reunión de forma remota.

Argentina se enfrenta a un aumento acelerado de los precios al consumidor, con una inflación anual que alcanza el 109 %, lo que ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de una hiperinflación.

Esta situación se produce en un momento crucial, ya que el país se prepara para las elecciones presidenciales de octubre. A pesar de los esfuerzos del gobierno de Fernández por contener la inflación, como el aumento de la tasa de interés de referencia al 97 %, el banco central continúa imprimiendo pesos para financiar el gasto público.

En conclusión, Brasil considera que Argentina necesita urgentemente otro rescate económico debido a su complicada situación financiera. Aunque Brasil aún no ha presentado un plan concreto y es improbable que proporcione fondos directamente, se espera que busque apoyo financiero de otros países sudamericanos.

Una casa de cambio anuncia que abre todos los días en Buenos Aires, Argentina, el viernes 21 de abril de 2023. El Instituto Nacional de Estadística y Censos argentino anunció el mipercoles 3 de mayo de 2023 que pospondría la publicación del dato de inflación de abril a después de los comicios que se celebran en varias provincias del país, pero revertió su decisión por las críticas cosechadas. (AP Foto/Natacha Pisarenko) - Foto: AP

Argentina se enfrenta a desafíos económicos significativos, incluida una alta inflación y una grave sequía. El gobierno argentino está explorando opciones para fortalecer sus reservas extranjeras y evitar una devaluación desordenada de su moneda.

Acabar las diferencias

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó este martes en Brasilia a superar las divisiones “ideológicas” y recomponer el diálogo entre los países de Suramérica, en la primera reunión de mandatarios del continente en casi una década.

Desde que volvió al poder en enero, Lula ha intentado devolver el protagonismo de Brasil en la escena internacional y ahora pretende relanzar la integración regional a través de una nueva versión de Unasur, de la que solo quedan siete de los 12 miembros fundadores.

“Dejamos que las ideologías nos dividieran e interrumpieran esfuerzos de integración, abandonamos canales de diálogo y mecanismos de cooperación, y con eso todos perdimos”, afirmó Lula en su discurso de apertura antes de una reunión a puerta cerrada con los demás líderes en el palacio de Itamaraty, sede de la cancillería, donde agregó que “los elementos que nos unen están por encima de las diferencias ideológicas”.

Argentina puso en circulación una nueva denominación de billetes de 2.000 - Foto: Banco Central de la República Argentina

El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) “cerró nuestras puertas a socios históricos” y “optó por el aislamiento” internacional, perjudicando la relación con los vecinos, dijo Lula. Once mandatarios participan del encuentro, que el anfitrión izquierdista definió como un “retiro” para hablar de forma distendida y con franqueza.

A la cita asisten el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el argentino Alberto Fernández, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro, el paraguayo Abdo Benítez, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el boliviano Luis Arce, el uruguayo Luis Lacalle Pou y el surinamés Chan Santokhi.

*Con información de AFP.