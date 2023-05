Famosa constructora suspende operación de proyecto en Cali por demoras en la entrega de subsidios Mi Casa Ya

La industria constructora y sus actores cercanos han estado en el ojo del huracán durante este inicio de año, especialmente a causa de las coyunturas económicas, y la cantidad de ventas de viviendas, que se han visto fuertemente frenadas como consecuencias de situaciones como el alza del dólar y de los precios de las materias primas, pero también de algunas decisiones del gobierno nacional.

Según datos aportados por la Cámara Colombiana de Construcción (Camacol), hasta abril, el número de viviendas comercializadas en Bogotá y Cundinamarca fue de 14.142. El año pasado, la cifra para este mismo periodo de tiempo, ya era de 32.219 viviendas, por lo que la caída se calcula en casi el 56 %.

Las empresas constructoras han dicho que se han visto altamente afectadas. El tiempo de venta de las viviendas se ha duplicado y, por otro lado, la cantidad de gastos que genera un proyecto de construcción, sumada a la inflación, ha hecho mella.

Una de las víctimas de esta situación, fue la Constructora Bolívar, quien anunció que suspende una parte de su proyecto Manzanares - Sector 28 al 33 en Cali. La obra tenía el propósito de entregar 15.000 viviendas; sin embargo, hasta el día de hoy se han entregado 9.100 de estas.

El proyecto sería totalmente inviable. - Foto: Getty Images

La Constructora Bolívar se refirió de la siguiente manera a la situación: “La Constructora Bolívar ha informado a sus clientes que debido a los cambios en las condiciones macroeconómicas del País -como el aumento de las tasas de interés, el incremento en el salario mínimo para 2022 y 2023, el incremento exorbitante en los costos de insumos (como tubería, hierro, PVC, vidrio entre otros), y adicionalmente la coyuntura existente frente a la suficiencia de subsidios- el análisis de viabilidad financiera y comercial del proyecto no fue suficiente para iniciar la construcción del mismo” aseguraron a través de un comunicado de prensa.

A su vez, la empresa asegura que han realizado reuniones virtuales para presentar información respecto a la cancelación, y la responsabilidad de la organización ante los afectados, asegurando que el 59,6 % de los 1.600 clientes afectados y pertenecientes a los sectores del 28 al 33 (parte que falta por entregar) recibieron comunicación por parte de la constructora.

El proyecto fue cancelado por parte de la constructora. - Foto: Getty Images

El eje del problema ha estado en la demora de los subsidios de Mi Casa Ya y en el cambio de las condiciones de los mismos. Como ha contado Camacol, en el país hay más de 40.000 familias que se encuentran en una situación crítica porque pagaron la cuota inicial de su apartamento o casa, pero como no les han desembolsado el subsidio no les han podido entregar la vivienda o no han podido seguir adelante con sus créditos.

Este es apenas uno de los casos que se ha visto enredado por esa situación. La Constructora Bolívar aseguró que “es importante señalar que las viviendas que se vendieron en su momento en Manzanares sector 28 al 33, tenían asegurados subsidios; no obstante, debido a los criterios adicionales del programa de vivienda que lidera el Gobierno, hoy es necesario iniciar un proceso distinto; lo que no permite que el proyecto planteado tenga asegurado los recursos para su desarrollo. A esto se suman las condiciones macroeconómicas del país, como: el aumento de las tasas de interés, el incremento en el salario mínimo para 2022 y 2023, el aumento de la inflación, el incremento exorbitante en los costos de insumos (como tubería, hierro, PVC, vidrio entre otros)”.

La situación tiene muy angustiados a quienes compraron en el proyecto, pues ante la falta de subsidios la opción sería pasarse a otro proyecto dentro de esta misma zona, pero con un costo mucho más caro.

Las dificultades económicas serían causantes de esta cancelación. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las familias afectadas siguen esperando poder acceder a los subsidios del gobierno o que la constructora les ayude con otra salida.

“Se llevarán a cabo mesas de trabajo para hacer seguimiento a diferentes frentes, como el proceso de registro ante el Sisbén para ser sujetos de subsidio. Otro frente de trabajo es revisar uno a uno los casos de las familias que han sido llamadas para brindarles la opción de esperar los resultados que se obtengan frente a las gestiones que se realizarán en conjunto ante el Ministerio de Vivienda”, comentó la constructora en un comunicado.