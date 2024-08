Cables eléctricos falsificados: ¿qué está en riesgo y qué se está haciendo al respecto en el país?

En línea con esto, la empresa de manufactura de cables para energía y comunicaciones, Centelsa by Nexans, presentó un estudio sobre la percepción de la falsificación en el sector eléctrico en Colombia. Allí, se expuso que para el 95% de los electricistas, una de las las principales consecuencias de utilizar cables falsificados son los cortos circuitos que se pueden producir .

Luis Ernesto Silva, presidente de Centelsa by Nexans, declaró que “la falsificación de cables no es solo una cuestión de competencia desleal; es una amenaza latente que pone en riesgo la integridad de nuestras infraestructuras y viviendas, y la seguridad de los hogares. Los productos falsificados no cumplen con los estándares de calidad y seguridad, lo que puede derivar en cortocircuitos, incendios y otros accidentes potencialmente mortales”. El presidente de la firma también hizo un importante llamado a trabajar en conjunto entre todos los actores involucrados con el fin de promover medidas efectivas ante estas prácticas ilegales.