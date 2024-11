Colombia presidirá el Comité Global de comunicaciones estratégicas de la Unión Internacional del GAS

La polémica del gas en el país

El gas se ha convertido en uno de los ejes de la discusión de la política minera energética del país, desde que el presidente Gustavo Petro anunció que no otorgará nuevos contratos de exploración y explotación, lo cual dejaría al país, a juicio de los expertos, a expensas de tener que comprar en Venezuela.

Esto porque si se acaban las reservas de gas natural, que actualmente alcanzan para ocho años, el plan del Gobierno es acudir a las importaciones , no solo a través de plantas de regasificación en el Caribe y el Pacífico (en proceso de adjudicación) sino también desde el vecino país.

Pero desde 2015 este tubo no se volvió a usar, por lo que actualmente no está en óptimas condiciones para utilizarse. “La industria ve con buenos ojos que esta infraestructura se recupere porque puede servir, no para depender del gas natural de Venezuela, sino para mantener una confiabilidad en el sistema eléctrico y el abastecimiento de gas en Colombia”, aseguró la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas.