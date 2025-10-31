Colombia sigue avanzando en inclusión financiera: actualmente, lidera el uso de billeteras digitales en la región

Colombia ha mostrado un progreso sostenido en materia de inclusión financiera, según los resultados más recientes del Índice de Inclusión Financiera (IIF) elaborado por Credicorp. El estudio, que analiza el acceso, uso y calidad percibida de los servicios financieros en ocho países de América Latina, reveló que el país pasó de 38 puntos en 2021 a 45,4 en 2025.

Uno de los aspectos que más ha contribuido a este avance es la adopción de las billeteras digitales, que alcanzan al 73 % de la población, ubicando a Colombia entre los países con mayor penetración de este tipo de herramientas, solo detrás de Argentina.

Estas plataformas se han consolidado como la principal vía de entrada al sistema financiero, por encima de las cuentas de ahorro (38 %) y las tarjetas de crédito (13 %).

El uso de billeteras digitales en Colombia alcanza al 73 % de la población, consolidándose como el principal canal de acceso al sistema financiero. | Foto: Getty Images

El informe también destaca un aumento en la formalización de los ingresos: el porcentaje de colombianos que recibe pagos en cuentas propias subió de 30 % en 2021 a 46 % en 2025. Además, el uso frecuente de productos financieros creció de 3,7 a 5,2 veces por mes en el mismo periodo, lo que indica una mayor integración de la población al sistema financiero formal.

“Este estudio parte de la convicción de que comprender el entorno es esencial para actuar sobre él, y aportar información valiosa para el diseño de políticas públicas e incentivar a las empresas a innovar con soluciones alineadas a las necesidades actuales de la población. En su quinta edición, además, permite identificar tendencias y avances en los países evaluados” indicó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

Con la llegada de Bre-B las transferencias bancarias han aumentad y facilitado a los colombianos. | Foto: Bre-B Oficial

En cuanto a la percepción del sistema, Colombia se posiciona entre los países con mejor evaluación en calidad percibida, alcanzando 63,4 puntos en esta dimensión. La confianza en las entidades financieras aumentó 10 puntos porcentuales desde 2021, llegando al 37 % en 2025, y un 61 % de los ciudadanos valora positivamente la utilidad de los medios de pago digitales.