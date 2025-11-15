Suscribirse

¿Cómo está el precio del dólar hoy, sábado 15 de noviembre en las casas de cambio?

Este es el movimiento de la divisa americana para este fin de semana.

Redacción Semana
15 de noviembre de 2025, 1:12 p. m.
Este es el movimiento del dólar hoy. | Foto: 123 Rf

Durante las últimas semanas, el dólar americano ha fluctuado en Colombia de manera descendente, lo que ha traído consigo varios efectos para el bolsillo de los consumidores. Es importante aclarar que el dólar es una de las monedas más importantes en la economía del mundo y su fluctuación tiene efectos en varios mercados.

Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 15 de noviembre se situó cerca de $ 3.771, mientras que el de venta rondó los $ 3.911. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Así se mueve el dólar este fin de semana. | Foto: getty images

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.808 – $ 3.928
  • Cali – $ 3.747 – $ 3.910
  • Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910
  • Cúcuta – $ 3.780 – $ 3.830
  • Medellín – $ 3.742 – $ 3.903
  • Pereira – $ 3.750 – $ 3.850
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.777 - $ 3.911
  • Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $ 3.740 - $ 3.877
  • Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.715 - $ 3.846
  • Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
  • Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850
  • Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847
  • Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850
Las casas de cambio son importantes. | Foto: 123RF

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.750 – $ 3.940
  • Amerikan Cash – $ 3.830 – $ 3.930
  • Cambios AG – $ 3.830 – $ 3.930
  • Cambios Kapital – $ 3.830 – $ 3.930
  • Cambios Vancouver – $ 3.830 – $ 3.930
  • El Cóndor Cambios – $ 3.780 – $ 3.930
  • LatinCambios – $ 3.830 – $ 3.930.
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad | Foto: Getty Images

Tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.

