¿Cómo está el precio del dólar hoy, sábado 15 de noviembre en las casas de cambio?

Durante las últimas semanas, el dólar americano ha fluctuado en Colombia de manera descendente, lo que ha traído consigo varios efectos para el bolsillo de los consumidores. Es importante aclarar que el dólar es una de las monedas más importantes en la economía del mundo y su fluctuación tiene efectos en varios mercados.

Según un seguimiento que se hizo en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 15 de noviembre se situó cerca de $ 3.771, mientras que el de venta rondó los $ 3.911. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Así se mueve el dólar este fin de semana. | Foto: getty images

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.808 – $ 3.928

– $ 3.808 – $ 3.928 Cali – $ 3.747 – $ 3.910

– $ 3.747 – $ 3.910 Cartagena – $ 3.650 – $ 3.910

– $ 3.650 – $ 3.910 Cúcuta – $ 3.780 – $ 3.830

– $ 3.780 – $ 3.830 Medellín – $ 3.742 – $ 3.903

– $ 3.742 – $ 3.903 Pereira – $ 3.750 – $ 3.850

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes, 14 de noviembre de 2025 - $ 3.777 - $ 3.911

$ 3.777 - $ 3.911 Jueves, 13 de noviembre de 2025 - $ 3.740 - $ 3.877

$ 3.740 - $ 3.877 Miércoles, 12 de noviembre de 2025 - $ 3.715 - $ 3.846

$ 3.715 - $ 3.846 Martes, 11 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847

$ 3.726 - $ 3.847 Lunes, 10 de noviembre de 2025 - $ 3.705 - $ 3.850

$ 3.705 - $ 3.850 Domingo, 9 de noviembre de 2025 - $ 3.726 - $ 3.847

$ 3.726 - $ 3.847 Sábado, 8 de noviembre de 2025 - $ 3.711 - $ 3.850

Las casas de cambio son importantes. | Foto: 123RF

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.750 – $ 3.940

– $ 3.750 – $ 3.940 Amerikan Cash – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 Cambios AG – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 Cambios Kapital – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 Cambios Vancouver – $ 3.830 – $ 3.930

– $ 3.830 – $ 3.930 El Cóndor Cambios – $ 3.780 – $ 3.930

– $ 3.780 – $ 3.930 LatinCambios – $ 3.830 – $ 3.930.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad | Foto: Getty Images