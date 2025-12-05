Costo de vida en las principales ciudades del país: estos son los territorios con mayor variación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este viernes, 5 de diciembre, una nueva cifra de inflación, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos. Bucaramanga continúan en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando desde el pasado informe a Pereira, que se había mantenido liderando desde hace algunos meses.

El Dane entregó el IPC de noviembre. | Foto: IPC

Para el mes de noviembre de 2025, la inflación se ubicó en un 5,30 %, cumpliendo con lo esperado por los expertos del país.

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en octubre de 2025

Para el mes de noviembre, las principales ciudades del país mostraron un aumento en los costos de vida. Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento a la baja en el undécimo mes del año.

Bucaramanga fue la ciudad que mostró una mayor inflación, con 5,84 %; seguida por Pereira, con 5,62 %; y Villavicencio, con 5.56 %. En el cuarto lugar aparece Bogotá, con un repunte del 5,56 %; y Barranquilla, con 5,54 %. El promedio nacional, por su parte, es del 5,30 %.

Variación anual del IPC por dominios demográficos. | Foto: Variación anual del IPC por dominios demográficos.

En contraste, Santa Marta aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte la inflación, con una variación del 4,28 %. A esta le sigue Montería, con un costo de vida del 4,33 %, seguida por Sincelejo, con 4,37 %; y Florencia, con un 4,37%.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.