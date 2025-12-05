Inflación en noviembre de 2025 se aceleró: el Dane registra que subió a 5,30 %

Los productos y servicios les costaron más a los colombianos en noviembre, según reportó el Dane.

En el undécimo mes del año, la inflación fue de 5,30 %, ligeramente superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (5,2 %).

Así lo informó la directora del Dane, Piedad Urdinola, quien además explicó que, de manera individual, el índice de precios al consumidor en noviembre fue de 0,07 % y que el acumulado del año, hasta ese mes, se ubicó en 4,82 %, también por encima del dato del mismo periodo del año anterior: 4,72 %.

Piedad Urdinola, directora del Dane. | Foto: Dane / Youtube

A comer frutas

Dentro de las expectativas que tenían los analistas, la inflación mensual se remontaría aún más, impulsada por los mayores costos de los servicios públicos, que son un gasto inevitable para los hogares.

Pues bien, aunque el componente de alojamiento, que es el que incluye gas, agua y electricidad no fue el de mayor variación entre todos los que mide el Dane para calcular la inflación (0,28 %), si fue el que puso el mayor peso al resultado del mes, al aportar 0,09 %, lo que, sin embargo, fue contrarrestado por el dato negativo de otras divisiones de gasto.

Productos con precios asequibles | Foto: DANIEL REINA SEMANA/ ALEJANDRO ACOSTA

Una de las que ayudó a que el costo de la canasta familiar no fuera mayor en noviembre fue la de los alimentos, que tuvo la variación negativa más alta entre todas: -0,72 %.

En ese paquete de bienes que adquieren los hogares, y que estuvo por los cielos en 2022, donde se mantuvo por un largo tiempo, para luego descender, estuvieron baratas principalmente las frutas y verduras, según manifestó la directora del Dane. Por el contrario, la carne de res y la papa se encarecieron.

Si se mira la estadística anual, en la que la inflación de ubicó en 5,30 %, lo que más se trepó fue la educación, con una variación de 10,6 %; pero dentro de lo que más pesó la lista es preocupante, ya que son gastos que le pegan duro a las clases de menores ingresos. Es el caso de los alimentos, que si bien registró una inflación de 2,34 %, pesó 15 puntos en el total. Lo mismo pasó con el gasto en restaurantes y hoteles, cuya variación fue de 7,65 % y pesó 9,43 puntos porcentuales.

Variación anual del IPC por dominios demográficos. | Foto: Variación anual del IPC por dominios demográficos.

Pronósticos del mes no atinaron

De acuerdo con los pronósticos que había sobre lo que sería el comportamiento de la inflación en noviembre, el máximo anotado en las encuestas era de 0,10 %; mientras que la mediana apuntaba a un 0,20 % y la máxima apuesta era que los precios al consumidor en el penúltimo mes del año se subirían en 0,30 %. El resultado (0,07 %), según el Dane, estuvo por debajo del mínimo previsto por los analistas.

Por ciudades

En noviembre, la ciudad que registró mayor repunte en los precios al consumidor fue Barranquilla (0,20 %) y cabe resaltar que 5 de las 7 capitales de departamentos en la región Caribe tuvieron inflaciones por encima de las del promedio nacional: además de la capital del Atlántico, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo y Riohacha, tuvieron más del 0,07 % registrado en el mes en el total del país.

Almuerzo colombiano corrientazo | Foto: Daniel Ching - stock.adobe.com

En el extremo opuesto, con la menor inflación para noviembre, se ubicó Tunja, que, incluso, tuvo una variación negativa: -0,25 %.

Si se mira la foto con las estadísticas anuales, el panorama cambia. Para los 12 meses acumulados hasta noviembre, la ciudad con mayor inflación fue Bucaramanga (5,84 %).

En la capital del país, Bogotá, el IMC mostró una variación de 5,56 %, más alta que la de Medellín (5,23 %).