“Gobierno quiere repetir un alza del salario mínimo que haría más difícil bajar tasas de interés”: Leonardo Villar

Todo cambió en diciembre de 2024. El anuncio de un ajuste del salario mínimo que, sin perjuicio de todas las consideraciones que había en ese momento, como el ritmo del crecimiento económico, la productividad, entre otras, fue muy fuerte con respecto a lo que ya era la inflación en ese momento. Ese fue el arranque de la intervención de Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, durante el foro Vamos por la remontada, de Corficolombiana.

En ese contexto, el directivo del Banco Central señaló que el Gobierno quiere repetir la misma historia, según lo han dicho distintos funcionarios. En sus cuentas, el salario mínimo en 2024, para ser aplicado a partir de enero de 2025, en realidad aumentó el 11 %, contando con el auxilio de transporte. De realizarse algo similar, para la junta del Emisor sería más difícil bajar las tasas dentro de la aplicación de una política monetaria.

Villar manifestó que, sin entrar a discutir las bondades que tiene para los trabajadores el hecho de contar con un mejor ingreso, lo cierto es que no se pueden desconocer los riesgos que hay en el entorno. De hecho, enfatizó que “Colombia va para el sexto año sin cumplir meta de inflación”, y somos el país de la OCDE que tiene ese indicador más alto, descontando Turquía, que es un caso aparte.

Milena López, presidenta de Corficolombiana | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

La inversión, lo que trasnocha

Milena López, presidenta de Corficolombiana, fue la encargada de instalar el espacio en el que se expuso la visión de esta firma, de cara a 2026.

La expectativa es que la economía continúe en una senda de reactivación, alrededor de la cual, no obstante, no deja de haber desafíos, pues la inversión está frenada, en un 17 % del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a la cifra más baja en una década, según recordó López, y el país debe apuntar a remontarla al menos al 22 %.