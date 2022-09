Dian les pone la lupa a influenciadores para que no la embarren en el pago de impuestos

A propósito de la polémica que ha causado en los últimos días los altos ingresos que registran los influenciadores de redes sociales en Colombia, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, expresó este viernes que las puertas de la entidad están abiertas para que estas personas puedan normalizar sus obligaciones tributarias.

Luis Carlos Reyes aseguró que durante la administración del expresidente Iván Duque la Dian asesoró en la ciudad de Bogotá a más de 40 influenciadores en las correcciones y actualizaciones del pago de impuestos y se pretende seguir con esta estrategia.

“Mi objetivo es que ellos, como todos los ciudadanos, cuenten con el apoyo de la @DIANColombia en cada seccional del país, para prevenir o corregir fallas en sus procesos tributarios. Las puertas están abiertas”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

Con esta estrategia de acompañamiento se busca que los influenciadores en Colombia puedan cumplir con el pago de sus impuestos, que, según el director de la Dian, estos recursos “están ayudando a otros colombianos a recibir beneficios como educación, agua potable y mejores vías”.

“Vale la pena recordar que muchos influenciadores exitosos saben lo que significa crecer sin oportunidades, porque lo han vivido”, destacó Luis Carlos Reyes de las personas que se dedican a crear contenido para redes sociales.

Sus declaraciones se dan luego de que en las últimas horas la creadora de contenido paisa conocida como Mav, quien actualmente tendría alrededor de 18 años de edad, revelara que ha llegado a ganar hasta 250 millones de pesos por su trabajo.

“En un mes, no 20, sí 20″, comenzó diciendo la joven en medio del video. Sin embargo, todos comenzaron a cuestionar la cifra que Mav dio, por lo que al final se rio y afirmó que era mucho más que eso: “No, mentiras, 250″, indicando al aire que en un mes podría llegar a ganar hasta 250 millones de pesos.

La astronómica suma de dinero que La Liendra ha llegado a tener en su cuenta bancaria

La Liendra detalló que los contratos para publicidad en su perfil, que estuvo a punto de perderlo, dependen de la intención temporal que el cliente quiere mantener. Por ejemplo, por una historia de 15 segundos, el joven antioqueño puede estar cobrando al menos ocho millones de pesos colombianos.

A pesar de que sus ganancias siguen siendo de total reserva, a través de una entrevista publicada en YouTube, el quindiano reveló en una trasmisión en vivo la cantidad de billetes que ha logrado tener en su cuenta bancaria.

Estando junto a otros creadores de contenido, La Liendra en un principio hizo resistencia para no revelar el total de la astronómica suma, pero debido al poder de convencimiento de quienes estaban protagonizando la trasmisión rompió el silencio.

Es así como el joven de 22 años dijo que han sido miles de millones de pesos colombianos los que ha recibido. “El nivel más grande de plata que he facturado en mi vida es 8.000 palos (8.000 millones de pesos). Es el nivel máximo que yo me he facturado, pero eso es un nivel de trabajo increíble”, especificó el influenciador, que hace poco habló sobre las posibilidades de tener un hijo con Dani Duke.

De acuerdo con sus declaraciones, este tema no suele abordarlo frente a la pantalla de su teléfono celular, pues a pesar de que el apoyo de sus millones de seguidores ha sido esencial para llegar a tener el dinero, hay quienes no lo ven de la mejor manera.

“A mí no me da pena hablarlo, pero públicamente sí porque hay mucha gente a la que le duelen las cifras (...) El nivel de facturación de nosotros es para tener empresa y saber manejar los números”, añadió Gómez y recalcó sentir respeto por la Dian.

Asimismo, el antioqueño detalló que todo lo que gana no es resultado de su trabajo en las redes sociales, ya que también tiene una empresa y los sueldos se unifican. Sin más aclaraciones, La Liendra resumió que a él no le entra todo el dinero, sino que recibe un sueldo, como si se tratara del pago de una nómina laboral.