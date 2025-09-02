El dólar inició la cotización de este 2 de septiembre en un precio de $ 4.040, lo que significó un alza de $ 22 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 4.018.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 4.047. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 4.040. El precio promedio es de $ 4.044.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 3,00 millones, registrando además un volumen promedio de 272,72 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,67 % llegando a las 98,342 unidades.

Así se está moviendo el dólar americano en Colombia. | Foto: Getty Images

Sheinbaum busca “mejores condiciones” comerciales con EE. UU. mientras negocia sobre seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes la posibilidad de alcanzar “mejores condiciones” en la relación comercial con Estados Unidos, mientras negocia con el gobierno de ese país un acuerdo de seguridad.

El nuevo marco de colaboración, que abarca el combate al tráfico de drogas y armas a través de la frontera común, será acordado esta semana durante la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró Sheinbaum, al rendir su primer informe de gobierno.

Rubio llegará a México el martes y se reunirá con la gobernante izquierdista el miércoles, antes de viajar rumbo a Ecuador para un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

La negociación del nuevo pacto sobre seguridad ocurre mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a su vecino del sur para que redoble sus esfuerzos en el combate al narcotráfico.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

Al presentar su informe tras 11 meses en el cargo, Sheinbaum recordó la reciente aprobación de una reforma constitucional, según la cual México sanciona “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo” a la soberanía nacional.

México, socio de Canadá y Estados Unidos en el tratado de libre comercio T-MEC, “es el país con el menor porcentaje” de aranceles impuestos por Trump, destacó Sheinbaum.

“Hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. (…) Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones”, añadió la mandataria.

Marco Rubio se reunirá con Sheinbaum. | Foto: afp

La economía mexicana, segunda mayor de América Latina después de la brasileña, es una de las más vulnerables a los gravámenes del republicano debido a que más del 80 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos.