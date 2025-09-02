Suscribirse

Dólar abre más caro en Colombia este 2 de septiembre: así se cotiza la divisa

Así se mueve la moneda americana en el mercado ‘spot’.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 1:24 p. m.
Dolar
El dólar subió este martes en Colombia.

El dólar inició la cotización de este 2 de septiembre en un precio de $ 4.040, lo que significó un alza de $ 22 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 4.018.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 4.047. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 4.040. El precio promedio es de $ 4.044.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 3,00 millones, registrando además un volumen promedio de 272,72 millones.

Contexto: Reforma tributaria del Gobierno Petro: siete preguntas sobre cómo afecta a los colombianos. Muchos tendrán que pagar más. Haga cuentas

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,67 % llegando a las 98,342 unidades.

Dollars in a wallet in the hands of a woman. Money. Economy. Finance. Budget.
Así se está moviendo el dólar americano en Colombia.

Sheinbaum busca “mejores condiciones” comerciales con EE. UU. mientras negocia sobre seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes la posibilidad de alcanzar “mejores condiciones” en la relación comercial con Estados Unidos, mientras negocia con el gobierno de ese país un acuerdo de seguridad.

El nuevo marco de colaboración, que abarca el combate al tráfico de drogas y armas a través de la frontera común, será acordado esta semana durante la visita del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró Sheinbaum, al rendir su primer informe de gobierno.

Contexto: Ron, aguardiente, carros híbridos, a pagar más impuesto: la Ley de financiamiento tiene 40 medidas relacionadas con el IVA

Rubio llegará a México el martes y se reunirá con la gobernante izquierdista el miércoles, antes de viajar rumbo a Ecuador para un encuentro con el presidente Daniel Noboa.

La negociación del nuevo pacto sobre seguridad ocurre mientras el mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a su vecino del sur para que redoble sus esfuerzos en el combate al narcotráfico.

Hace dos semanas, medios estadounidenses aseguraron que Trump ordenó a las fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones “terroristas” globales.

Al presentar su informe tras 11 meses en el cargo, Sheinbaum recordó la reciente aprobación de una reforma constitucional, según la cual México sanciona “intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo” a la soberanía nacional.

México, socio de Canadá y Estados Unidos en el tratado de libre comercio T-MEC, “es el país con el menor porcentaje” de aranceles impuestos por Trump, destacó Sheinbaum.

“Hemos logrado construir una relación de respeto mutuo. (…) Estamos convencidos de que en el marco del tratado comercial podemos alcanzar aún mejores condiciones”, añadió la mandataria.

Marco Rubio se reunirá con Sheinbaum. | Foto: afp

La economía mexicana, segunda mayor de América Latina después de la brasileña, es una de las más vulnerables a los gravámenes del republicano debido a que más del 80 % de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos.

Aunque Sheinbaum logró desactivar a finales de julio derechos aduaneros generales del 30 %, México enfrenta impuestos del 25 % en su vital sector automotor, con algunos descuentos sobre partes fabricadas en Estados Unidos, y un arancel del 50 % en el sector de acero y aluminio.

