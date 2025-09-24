Dólar en casas de cambio para este 24 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una divisa atractiva en todo el mundo y representa el grueso de las transacciones financieras en el sistema. Es por ello que muchos la ven atractiva y como una divisa de resguardo o como una moneda perfecta a la hora de viajar. Por esto, las casas de cambio resultan siendo establecimientos atractivos a la hora de comprar o vender estas monedas.

Es importante tener en cuenta que en este tipo de establecimientos, los valores de compra y venta se definen a través de factores como los mercados, los precios de la competencia y también valores operativos y administrativos, por lo que sus precios son distintos a los del mercado oficial y definidos meramente por el mercado.

Este es el movimiento de la moneda americana en los mercados. | Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar la divisa, es importante que revise los siguientes precios. Tras un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 24 de septiembre se situó cerca de $ 3.827, mientras que el de venta rondó los $ 3.936.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.872 – $ 3.947

– $ 3.872 – $ 3.947 Cali – $ 3.835 – $ 3.975

– $ 3.835 – $ 3.975 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.780 – $ 3.830

– $ 3.780 – $ 3.830 Medellín – $ 3.761 – $ 3.912

– $ 3.761 – $ 3.912 Pereira – $ 3.900 – $ 3.970

La cotización del dólar ha permanecido a la baja durante varias semanas. | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $ 3.827 - $ 3.936

$ 3.827 - $ 3.936 Martes, 23 de septiembre de 2025 - $ 3.846 - $ 3.953

$ 3.846 - $ 3.953 Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $ 3.846 - $ 3.953

$ 3.846 - $ 3.953 Viernes, 19 de septiembre de 2025 - $ 3.872 - $ 3.969

$ 3.872 - $ 3.969 Jueves, 18 de septiembre de 2025 - $ 3.873 - $ 3.969

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050

– $ 3.900 – $ 4.050 Amerikan Cash – $ 3.870 – $ 3.920

– $ 3.870 – $ 3.920 Cambios AG – $ 4.030 – $ 4.080

– $ 4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.850 – $ 3.920

– $ 3.850 – $ 3.920 Cambios Vancouver – $ 3.850 – $ 3.910

– $ 3.850 – $ 3.910 El Cóndor Cambios – $ 3.820 – $ 3.930

– $ 3.820 – $ 3.930 LatinCambios – $ 3.890 – $ 3.940