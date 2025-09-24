Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 24 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Así se mueve la divisa americana en establecimientos profesionales del cambio.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 11:45 a. m.
Dolares
El dólar americano es una moneda clave en el país | Foto: Adobe Stock

El dólar es una divisa atractiva en todo el mundo y representa el grueso de las transacciones financieras en el sistema. Es por ello que muchos la ven atractiva y como una divisa de resguardo o como una moneda perfecta a la hora de viajar. Por esto, las casas de cambio resultan siendo establecimientos atractivos a la hora de comprar o vender estas monedas.

Es importante tener en cuenta que en este tipo de establecimientos, los valores de compra y venta se definen a través de factores como los mercados, los precios de la competencia y también valores operativos y administrativos, por lo que sus precios son distintos a los del mercado oficial y definidos meramente por el mercado.

Dólar Dólares
Este es el movimiento de la moneda americana en los mercados. | Foto: Adobe Stock

Si usted desea analizar la divisa, es importante que revise los siguientes precios. Tras un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 24 de septiembre se situó cerca de $ 3.827, mientras que el de venta rondó los $ 3.936.

Contexto: Comunidades frenan proyectos renovables, generando pérdidas por más de 18 millones de dólares al mes

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.872 – $ 3.947
  • Cali – $ 3.835 – $ 3.975
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.780 – $ 3.830
  • Medellín – $ 3.761 – $ 3.912
  • Pereira – $ 3.900 – $ 3.970
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar ha permanecido a la baja durante varias semanas. | Foto: El País

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles, 24 de septiembre de 2025 - $ 3.827 - $ 3.936
  • Martes, 23 de septiembre de 2025 - $ 3.846 - $ 3.953
  • Lunes, 22 de septiembre de 2025 - $ 3.846 - $ 3.953
  • Viernes, 19 de septiembre de 2025 - $ 3.872 - $ 3.969
  • Jueves, 18 de septiembre de 2025 - $ 3.873 - $ 3.969
Contexto: Precios del petróleo se disparan tras el discurso de Donald Trump sobre Rusia

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
  • Amerikan Cash – $ 3.870 – $ 3.920
  • Cambios AG – $ 4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.850 – $ 3.920
  • Cambios Vancouver – $ 3.850 – $ 3.910
  • El Cóndor Cambios – $ 3.820 – $ 3.930
  • LatinCambios – $ 3.890 – $ 3.940
aranceles EEUU Dólar
El dólar es una moneda importante en el mundo. | Foto: Adobe Stock

