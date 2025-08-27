Suscribirse

Divisas

Dólar en casas de cambio para este 27 de agosto en Colombia: precio de la divisa

Esta es la cotización en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 11:51 a. m.
dolar
Así se mueve la moneda americana. | Foto: Getty Images

El 27 de agosto, el precio del dólar registró variaciones en las casas de cambio de Colombia. Según un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de intercambio, la tasa promedio para la compra se situó cerca de $ 3.905, mientras que la de venta rondó los $ 4.003.

A continuación, se presentan las tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

  • Bogotá – $ 3.957 – $ 4.015
  • Cali – $ 3.915 – $ 4.040
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.970
  • Medellín – $ 3.834 – $ 3.984
  • Pereira – $ 3.940 – $ 4.000
Ganar la lotería despierta sueños de lujo, pero la IA recomienda propiedades, fondos o experiencias enriquecedoras.
El dólar es una moneda atractiva en la economía colombiana. | Foto: Getty Images
Contexto: Prosperidad Social abre inscripción para adultos mayores en pobreza extrema o vulnerabilidad: entregará $230.000

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

  • Miércoles 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Martes 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Lunes 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002
  • Domingo 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Sábado 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002
  • Viernes 22 de agosto de 2025 - $ 3.903 - $ 4.001
-
Así se mueve la divisa | Foto: Guillermo Torres / Semana
Contexto: MinHacienda empieza a sacar cartas de ejecución de recursos, de cara al debate del Presupuesto 2026. Es lo que más le critican

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

  • Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
  • Amerikan Cash – $ 3.990 – $ 4.015
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 4.000
  • Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000
  • El Cóndor Cambios – $ 3.910 – $ 4.010
  • EuroDólar – $3.950 – $4.010

El dólar, para muchos inversionistas, es una moneda refugio, dado que representa una mayor estabilidad en países con economías emergentes, por ello, es ideal para ahorrar y resguardar patrimonio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Buenas noticias para las familias: Trump propone cheques de $600 y hasta $2,400 dólares financiados con aranceles

2. Padre que fingió su muerte durante viaje para estar con su amante fue condenado a prisión

3. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

4. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

5. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dolarcasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.