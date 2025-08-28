Divisas
Dólar en casas de cambio para este 28 de agosto en Colombia: precio de la divisa
Así se mueve la cotización en el mercado de profesionales del cambio.
El 27 de agosto, el precio del dólar mostró cambios importantes en las casas de cambio de Colombia.
De acuerdo a un monitoreo adelantado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.913, mientras que la de venta rondó los $ 4.010.
Es importante que examine estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Revise el siguiente cuadro:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.965 – $ 4.021
- Cali – $ 3.915 – $ 4.040
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.9700
- Medellín – $ 3.834 – $ 3.984
- Pereira – $ 3.940 – $ 4.000
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:.
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
- Martes, 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
- Lunes, 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002
- Domingo, 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
- Sábado, 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002
- Viernes, 22 de agosto de 2025 - $ 3.903 - $ 4.001
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
- Amerikan Cash – $ 3.990 – $ 4.015
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 4.000
- Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000
- El Cóndor Cambios – $ 3.910 – $ 4.010
- EuroDólar – $3.950 – $4.010
Si usted está buscando ahorrar, los dólares pueden ser una buena alternativa, dado que esta moneda ofrece buena estabilidad y protege el patrimonio de fenómenos como la devaluación en economías emergentes y monedas locales. Puede optar por comprarla en casas de cambio, que facilitan el proceso y evitan el papeleo.