Dólar en casas de cambio para este 28 de agosto en Colombia: precio de la divisa

El 27 de agosto, el precio del dólar mostró cambios importantes en las casas de cambio de Colombia.

De acuerdo a un monitoreo adelantado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.913, mientras que la de venta rondó los $ 4.010.

Es importante que examine estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Revise el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.965 – $ 4.021

– $ 3.965 – $ 4.021 Cali – $ 3.915 – $ 4.040

– $ 3.915 – $ 4.040 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.9700

– $ 3.930 – $ 3.9700 Medellín – $ 3.834 – $ 3.984

– $ 3.834 – $ 3.984 Pereira – $ 3.940 – $ 4.000

Tener dólares puede ser importante si quiere resguardar su patrimonio u obtener réditos. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:.

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Martes, 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Lunes, 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002

- $ 3.902 - $ 4.002 Domingo, 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Sábado, 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002

- $ 3.905 - $ 4.002 Viernes, 22 de agosto de 2025 - $ 3.903 - $ 4.001

Ahorrar en dólares le puede generar ingresos | Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050

– $ 3.900 – $ 4.050 Amerikan Cash – $ 3.990 – $ 4.015

– $ 3.990 – $ 4.015 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 4.000

– $ 3.950 – $ 4.000 Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000

– $ 3.970 – $ 4.000 El Cóndor Cambios – $ 3.910 – $ 4.010

– $ 3.910 – $ 4.010 EuroDólar – $3.950 – $4.010

Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de ahorrar en dólares. | Foto: Getty Images/iStockphoto