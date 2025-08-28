Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 28 de agosto en Colombia: precio de la divisa

Así se mueve la cotización en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
28 de agosto de 2025, 12:16 p. m.
Esta es la cotización de hoy. | Foto: Getty Images

El 27 de agosto, el precio del dólar mostró cambios importantes en las casas de cambio de Colombia.

De acuerdo a un monitoreo adelantado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.913, mientras que la de venta rondó los $ 4.010.

Es importante que examine estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Revise el siguiente cuadro:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.965 – $ 4.021
  • Cali – $ 3.915 – $ 4.040
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.9700
  • Medellín – $ 3.834 – $ 3.984
  • Pereira – $ 3.940 – $ 4.000
Tener dólares puede ser importante si quiere resguardar su patrimonio u obtener réditos. | Foto: Getty Images

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:.

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Martes, 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Lunes, 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002
  • Domingo, 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Sábado, 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002
  • Viernes, 22 de agosto de 2025 - $ 3.903 - $ 4.001
Ahorrar en dólares le puede generar ingresos | Foto: Getty Images/iStockphoto

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
  • Amerikan Cash – $ 3.990 – $ 4.015
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.950 – $ 4.000
  • Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000
  • El Cóndor Cambios – $ 3.910 – $ 4.010
  • EuroDólar – $3.950 – $4.010
Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de ahorrar en dólares. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si usted está buscando ahorrar, los dólares pueden ser una buena alternativa, dado que esta moneda ofrece buena estabilidad y protege el patrimonio de fenómenos como la devaluación en economías emergentes y monedas locales. Puede optar por comprarla en casas de cambio, que facilitan el proceso y evitan el papeleo.

