Divisas
Dólar en casas de cambio para este 4 de noviembre: así se mueve la divisa
Así se mueve la divisa americana durante los primeros días del onceavo mes del año.
El dólar americano es una de las monedas con gran influencia en el mundo, dado que corresponde a millones de transacciones que se realizan entre empresas, gobiernos y personas, además de la incidencia que tiene en los negocios.
Normalmente, los viajeros, inversionistas y ahorradores tienden a ahorrar o guardar dólares con el fin de resguardar su patrimonio y, eventualmente, poder aprovechar un incremento o repunte en el valor de la divisa.
De acuerdo con un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 4 de noviembre se situó cerca de $ 3.775, mientras que el de venta rondó los $ 3.900. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.797 – $ 3.904
- Cali – $ 3.817 – $ 3.950
- Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950
- Cúcuta – $ 3.800 – $ 3.840
- Medellín – $ 3.730 – $ 3.879
- Pereira – $ 3.820 – $ 3.900
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902
- Jueves, 30 de octubre de 2025 - $ 3.788 - $ 3.914
- Miércoles, 29 de octubre de 2025 - $ 3.813 - $ 3.938
- Martes, 28 de octubre de 2025 - $ 3.795 - $ 3.921
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.910
- Amerikan Cash – $ 3.800 – $ 3.900
- Cambios AG – $ 3.800 – $ 3.900
- Cambios Kapital – $ 3.800 – $ 3.900
- Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
- El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
- LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900
Tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.