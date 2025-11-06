Economía
Dólar en casas de cambio para este 6 de noviembre: así se mueve la divisa
Conozca cómo se mueve la moneda americana en este mercado.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El dólar americano es una de las monedas que más se ha debilitado en los últimos meses, varios movimientos en EE. UU. y sus mercados, además de las decisiones políticas del actual presidente, Donald Trump, han afectado el comportamiento de la moneda.
Este comportamiento ha beneficiado a quienes ven el dólar como un activo de inversión o de resguardo del patrimonio, quienes se han aventurado a comprar más divisas para obtener una eventual rentabilidad más adelante.
Algunos optan por realizar esta compra en casas de cambio, que son establecimientos que permiten estas transacciones de compra y venta sin tanto papeleo o trámite.
Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de noviembre se situó cerca de $ 3.747, mientras que el de venta rondó los $ 3.880. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.755 – $ 3.878
- Cali – $ 3.817 – $ 3.947
- Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950
- Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.810
- Medellín – $ 3.713 – $ 3.860
- Pereira – $ 3.750 – $ 3.870
Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
- Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
- Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.760 - $ 3.891
- Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
- Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900
- Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880
- Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900
- Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880
- Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
- El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
- LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900
Es clave que tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.