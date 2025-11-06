Dólar en casas de cambio para este 6 de noviembre: así se mueve la divisa

El dólar americano es una de las monedas que más se ha debilitado en los últimos meses, varios movimientos en EE. UU. y sus mercados, además de las decisiones políticas del actual presidente, Donald Trump, han afectado el comportamiento de la moneda.

Este comportamiento ha beneficiado a quienes ven el dólar como un activo de inversión o de resguardo del patrimonio, quienes se han aventurado a comprar más divisas para obtener una eventual rentabilidad más adelante.

Esta es la fluctuación de la moneda en el país. | Foto: 123RF

Algunos optan por realizar esta compra en casas de cambio, que son establecimientos que permiten estas transacciones de compra y venta sin tanto papeleo o trámite.

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de noviembre se situó cerca de $ 3.747, mientras que el de venta rondó los $ 3.880. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.755 – $ 3.878

– $ 3.755 – $ 3.878 Cali – $ 3.817 – $ 3.947

– $ 3.817 – $ 3.947 Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950

– $ 3.700 – $ 3.950 Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.810

– $ 3.760 – $ 3.810 Medellín – $ 3.713 – $ 3.860

– $ 3.713 – $ 3.860 Pereira – $ 3.750 – $ 3.870

Así se mueve la divisa. | Foto: Agencia 123rf

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880

$ 3.747 - $ 3.880 Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880

$ 3.747 - $ 3.880 Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.760 - $ 3.891

$ 3.760 - $ 3.891 Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900

$ 3.775 - $ 3.900 Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900

– $ 3.780 – $ 3.900 Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880

– $ 3.750 – $ 3.880 Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900

– $ 3.790 – $ 3.900 Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880

– $ 3.750 – $ 3.880 Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900

– $ 3.800 – $ 3.900 LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900

El dólar es una moneda clave para la economía. | Foto: Adobe Stock