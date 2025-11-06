Suscribirse

Economía

Dólar en casas de cambio para este 6 de noviembre: así se mueve la divisa

Conozca cómo se mueve la moneda americana en este mercado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de noviembre de 2025, 11:32 a. m.
Dólar Dólares
Dólar en casas de cambio hoy | Foto: Adobe Stock

El dólar americano es una de las monedas que más se ha debilitado en los últimos meses, varios movimientos en EE. UU. y sus mercados, además de las decisiones políticas del actual presidente, Donald Trump, han afectado el comportamiento de la moneda.

Este comportamiento ha beneficiado a quienes ven el dólar como un activo de inversión o de resguardo del patrimonio, quienes se han aventurado a comprar más divisas para obtener una eventual rentabilidad más adelante.

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
Esta es la fluctuación de la moneda en el país. | Foto: 123RF

Algunos optan por realizar esta compra en casas de cambio, que son establecimientos que permiten estas transacciones de compra y venta sin tanto papeleo o trámite.

Según un monitoreo que se realizó en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 6 de noviembre se situó cerca de $ 3.747, mientras que el de venta rondó los $ 3.880. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Contexto: En cuestión de días, Ecopetrol tendría que apagar la Refinería de Cartagena ante un inminente embargo de la Dian

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $ 3.755 – $ 3.878
  • Cali – $ 3.817 – $ 3.947
  • Cartagena – $ 3.700 – $ 3.950
  • Cúcuta – $ 3.760 – $ 3.810
  • Medellín – $ 3.713 – $ 3.860
  • Pereira – $ 3.750 – $ 3.870
La iniciativa, avalada por Coljuegos, contempla la entrega de 1.040 bonos de consumo, cada uno por $2.350.000, que podrán utilizarse en cadenas de supermercados aliadas en todo el territorio nacional.
Así se mueve la divisa. | Foto: Agencia 123rf

Si usted desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Jueves, 6 de octubre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
  • Miércoles, 5 de noviembre de 2025 - $ 3.747 - $ 3.880
  • Martes, 4 de noviembre de 2025 - $ 3.760 - $ 3.891
  • Lunes, 3 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Domingo, 2 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Sábado, 1 de noviembre de 2025 - $ 3.775 - $ 3.900
  • Viernes, 31 de octubre de 2025 - $ 3.776 - $ 3.902
Contexto: Armando Benedetti sorprende al decir en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026: “¿Qué más quieren los trabajadores?"

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Alliance Trade – $ 3.780 – $ 3.900
  • Amerikan Cash – $ 3.750 – $ 3.880
  • Cambios AG – $ 3.790 – $ 3.900
  • Cambios Kapital – $ 3.750 – $ 3.880
  • Cambios Vancouver – $ 3.800 – $ 3.900
  • El Cóndor Cambios – $ 3.800 – $ 3.900
  • LatinCambios – $ 3.800 – $ 3.900
Dólar Dólares
El dólar es una moneda clave para la economía. | Foto: Adobe Stock

Es clave que tenga en cuenta que estos precios pueden cambiar con el paso del tiempo y las fluctuaciones del mercado spot o también del mercado de casas de cambio, que es independiente al oficial.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Revelan lo que Juan Carlos Suárez dijo segundos antes de golpear a Jaime Esteban Moreno: “Puedo acabar con ese man, si yo quiero”

2. ⁠“No es tarde para soñar”: Patricia Grisales se sinceró por su eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ y dejó ver lo que se lleva

3. ¿Qué hacer si su vuelo se retrasa o es cancelado por el cierre de Gobierno en EE. UU.?

4. Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy jueves, 6 de noviembre

5. Controversia en Texas: aprueban constitucionalmente medida que excluye a no ciudadanos del voto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

dólar ColombiaPrecio del dólar en Colombiacasas de cambio

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.