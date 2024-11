Dólar hoy en casas de cambio en Colombia: así cotiza la divisa este martes, 5 de noviembre

Precio del dólar en casas de cambio para hoy, 5 de noviembre

Este martes 5 de noviembre, el dólar en las casas de cambio tiene un valor de $4.040 para la compra y $4.190 para la venta. Estos valores se establecen cada día a partir de una muestra de precios de varias casas de cambio, aunque no son cifras oficiales. Recuerde que los precios de referencia se determinan diariamente a partir de una muestra de varias casas de cambio; no obstante, no son oficiales. Estos valores pueden fluctuar dependiendo del momento, la ciudad, o incluso el barrio en el que se encuentre cada casa de cambio.