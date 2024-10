Dólar se mantiene con cauteloso movimiento este 9 de octubre: se cotiza en $4.234

¿Cómo se mueven los mercados este 9 de octubre?

El país sufre problemas estructurales que hacen que “desde 2018, la economía alemana no experimente ningún crecimiento significativo”, declaró a la prensa el ministro de Economía, Robert Habeck.

La inflación se modera, la recesión anunciada nunca llegó, el consumo sigue sólido y el mercado laboral tiene una fuerza que no deja de sorprender. Sin embargo, casi la mitad de los encuestados por The New York Times/Siena College consideran “mala” la situación económica, de acuerdo a un sondeo publicado el martes.