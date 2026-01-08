Dólar se puso más barato en Colombia: este es el valor oficial del 8 de enero

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 8 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.711, lo que significó una reducción de $37 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.748.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $38, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.749.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.760, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.707. El promedio cotizado se encuentra en $3.734.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,354 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 882,61.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 % llegando a las 98,685 unidades.

Déficit comercial de EE.UU. en octubre fue el más bajo en 15 años

El déficit comercial de Estados Unidos continuó reduciéndose en octubre, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2009 debido a una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones, según datos publicados el jueves por el Departamento de Comercio.

En octubre, el déficit comercial de bienes y servicios se redujo a 29.400 millones de dólares, situándose por debajo de los 30.000 millones por primera vez en más de 15 años, una caída del 39% respecto al mes anterior, cuando ya había experimentado un marcado descenso.

El déficit fue significativamente menor que la previsión media de 58.400 millones de dólares establecida por economistas consultados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

Mientras las exportaciones aumentaron en 7.800 millones de dólares, alcanzando los 302.000 millones de dólares, las importaciones disminuyeron en 11.000 millones, situándose en 331.400 millones de dólares.

Esto se debió principalmente a una fuerte caída en las importaciones de bienes, que se redujeron en 14.000 millones de dólares.

También cayeron las compras de suministros y materiales industriales.

Las constantemente cambiantes políticas arancelarias conducidas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, han tenido gran incidencia sobre los flujos comerciales.