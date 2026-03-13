Economía

El euro cierra a la baja en la tarde del viernes 13 del 2026; precio en las casas de cambio

La moneda ha tenido una tendencia a la baja en las últimas semanas.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de marzo de 2026, 3:16 p. m.
Lea el precio del euro.
Lea el precio del euro. Foto: Getty Images/iStockphoto

El euro es la moneda oficial en 19 de los 27 países que integran la Unión Europea, lo que le da un peso significativo dentro de la economía mundial. Sus variaciones suelen reflejar el estado económico y las decisiones de política monetaria de esta región, por lo que se convierte en una referencia importante tanto para inversionistas como para quienes buscan proteger sus ahorros.

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El precio del euro cobra una mayor importancia en Colombia, porque la Unión Europea es el tercer socio comercial de nuestra nación. Se trata además de la segunda zona geográfica en la lista de fuentes de inversión extranjera directa en el país.

Billetes euros.
Precio del euro en casas de cambio. Foto: NurPhoto via Getty Images

Gracias a su reconocimiento internacional y a la forma en que se comporta frente a otras divisas, muchas personas optan por comprar euros y guardar su dinero en esta moneda, ya sea para resguardarse de la volatilidad o para prevenir posibles crisis en sus economías locales.

Antes de tomar la decisión de invertir en euros, es clave revisar su comportamiento reciente, ya que este análisis permite establecer si es un momento adecuado para hacer una compra relevante de la divisa.

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Precio del euro en casas de cambio

Este viernes, 13 de marzo, el euro en Colombia tiene un valor aproximado de $ 4.223. En las casas de cambio se compra cerca de $4.200 y se vende alrededor de $4.530. Cabe recordar que estos valores pueden cambiar según el establecimiento, por lo que lo más recomendable es confirmar la tasa actual en la casa de cambio de preferencia.

Billetes euros.
Descubra los beneficios de votar en euros. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Beneficios de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: a pesar de los desafíos en la eurozona, el euro continúa siendo una de las principales monedas de reserva a nivel mundial, lo que lo hace atractivo para ahorros a largo plazo.
  • Diversificación: mantener parte del capital en euros permite reducir la dependencia de la moneda local y brinda mayor protección frente a variaciones económicas o cambiarias.
  • Acceso a mercados europeos: contar con esta divisa facilita invertir y participar en oportunidades financieras dentro de Europa, ampliando el portafolio.
  • Transacciones internacionales más simples: al ser una moneda ampliamente aceptada, evita costos adicionales y procesos de conversión al viajar o realizar negocios en países que la utilizan.