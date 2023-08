El precio del dólar en Colombia solo bajó $7 en la jornada de apertura. Abrió en $4.070

Sin embargo, a pesar de este escenario, es destacable que el peso colombiano se ha convertido en una de las monedas con mejor rendimiento en lo corrido de 2023, de acuerdo con el informe publicado en julio por The Financial Times.

La desaceleración de la economía en Estados Unidos y el crecimiento de la inflación están reviviendo el fantasma de la recesión. (Photo illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) | Foto: NurPhoto via Getty Images