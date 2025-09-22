Suscribirse

Embargos de la Dian podrían llegar a su puerta. La entidad realizará jornada masiva para evitarlos

Ponerse al día con los impuestos le puede evitar dolores de cabeza.

Redacción Economía
22 de septiembre de 2025, 8:09 p. m.
Los embargos en Colombia se encuentran categorizados en dos tipos: ejecutivos y preventivos.
Septiembre es un mes para ponerse al día con los impuestos. Hacerlo de manera voluntaria puede ser más recomendable que esperar a que le toquen la puerta y al abrir, la Dian esté allí, en su papel de recuperación de los recursos que deben ser para la bolsa pública con la que se financian las obras en el país.

La entidad recaudadora anunció que hará 7.800 visitas, aplicará 3.400 medidas cautelares y realizará al menos 930 embargos.

Todo, porque hay muchos contribuyentes en mora, vía por la cual, la entidad que maneja el tema de los impuestos en el país busca obtener recursos para financiar al Estado.

Hay que señalar que, por primera vez, la Dian se puso las botas para llegar a los contribuyentes de municipios apartados, donde hay problemas de orden público, o geográficamente son de difícil acceso.

En esos casos, la autoridad en materia tributaria hará el cobro a través de visitas virtuales.

Hay que recordar que hay embargos preventivos y ejecutivos. En todo caso, la Dian agotará primero las instancias previas antes de proceder al decomiso de bienes, según las circunstancias que establece la ley.

De acuerdo con la información de la Dian, la estrategia nacional de cobro buscará manejar 4.930 depósitos judiciales por $55.432 millones, correspondientes a 380 contribuyentes.

Así mismo, en el caso de los embargos, hay 930 resoluciones de embargo de créditos, basadas en facturación electrónica, para cubrir una cartera cercana a $400.000 millones.

Pero también se tienen insumos enviados a la Unidad Penal para que la Fiscalía General de la Nación para que inicie denuncias por deudas en mora que suman $134.000 millones.

Noticia en desarrollo...

