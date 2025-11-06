Los impuestos son cobros que para muchos colombianos resultan en dolores de cabeza, dado que representan en algunas ocasiones cobros elevados que muchos no logran pagar y que suele recortarles en alguna cantidad su poder adquisitivo.

Es clave entender que los impuestos son importantes en la economía de un país, dado que pueden brindar educación, salud, seguridad, obras públicas, entre otros servicios sociales y que benefician en su mayoría a los habitantes del país.

La Dian es la entidad que se encarga de vigilar el pago de impuestos. | Foto: DIAN

Aunque se ha difundido un rumor respecto a las maneras en las que las personas pueden acceder a una condonación de impuestos o un ‘perdón’, la Dian se pronunció hace algunos días respecto a este tema.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que esa información es falsa y genera confusión entre los ciudadanos.

“La entidad reitera que, actualmente, en Colombia no existen programas ni mecanismos para condonar o eliminar deudas por solicitud del contribuyente. Las obligaciones tributarias se mantienen hasta que sean pagadas o hasta que, en circunstancias excepcionales previstas en la ley, la entidad determine su estado”, indicó.

Esto es lo que debe saber sobre el pago de impuestos. | Foto: 123RF

Adicional a ello, la entidad dijo que sí existe una figura legal similar o relacionada. Se trata de la remisibilidad, que no es ni un perdón ni una condonación, sino un procedimiento excepcional, unilateral y facultativo de la Dian, cuyo objetivo es garantizar que los procesos de cobro se gestionen de forma eficiente, evitando mantener deudas sin respaldo económico real.

El estatuto tributario precisa que solo algunas obligaciones pueden ser objeto de este procedimiento. Se trata de las que cumplan con las condiciones verificadas por la Dian.

Es importante tener en cuenta que la remisibilidad no aplica a obligaciones de IVA, impuesto al consumo ni retenciones en la fuente, debido a que el incumplimiento en estos casos puede terminar en procesos penales en la Fiscalía General de la Nación.

Tampoco es posible crear condiciones artificiales con la intención de adecuarse a las condiciones que la norma propone. Además, tenga en cuenta que cada día de mora en las obligaciones con la Dian aumenta los intereses, los riesgos de embargo y las consecuencias legales.