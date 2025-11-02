Duro mensaje de la USO a Petro: “Compañero presidente, el tiempo dirá quién tuvo la razón, usted o la mayoría institucional”

La insistencia del presidente Gustavo Petro en que se venda la participación que tiene Ecopetrol en el campo petrolero del Permian, en Estados Unidos, debido a que este se dedica al fracking, mantiene las alertas encendidas tanto de los expertos, como de los mismos trabajadores de la empresa estatal. En conjunto todos califican la idea como un grave error.

En un extenso mensaje en su cuenta de X, la Unión Sindical Obrera (USO), el mayor sindicato de Ecopetrol, le envió un mensaje directo al mandatario, que inició con la frase “apreciado compañero presidente”.

Allí señala que, gracias a la producción de la petrolera, esta le ha entregado al Gobierno 138 billones de pesos, desagregados en 41,3 billones en dividendos; 31 billones en regalías y 66 billones en impuestos.

El campo de fracking en el Permian, en Estados Unidos, es actualmente uno de los activos más valiosos de Ecopetrol. | Foto: istock

Manifestaron su acuerdo con que Ecopetrol avance en energías renovables no convencionales, pero sin dejar de invertir en el negocio tradicional de petróleo y gas, que son los que hoy generan el 86 % de su caja.

“Colombia no puede dejar de producir petróleo y gas mientras este se demande, porque perderá soberanía energética. Presidente NO permitiremos que Ecopetrol venda el Permian, porque afecta drásticamente el desempeño integrado operativo y financiero del Grupo Empresarial”.

Insistieron en que los argumentos de Petro para la venta de este activo son totalmente errados y distorsionados. “El tiempo responderá quién tenía la razón, si usted al término de este gobierno siendo expresidente o nosotros en la mayoría institucional de la USO, que nos quedamos con la responsabilidad para que Ecopetrol siga siendo la empresa de todos los colombianos”.