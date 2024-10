Expresidente Uribe propone bajar impuestos a las empresas y aumentar salarios a los trabajadores

El expresidente Álvaro Uribe lanzó algunas propuestas alternativas que podrían ayudar a mejorar el mercado laboral en Colombia y volvió a criticar la reforma presentada por el Gobierno Petro. "Nosotros no estamos por el odio de clases”, dijo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2efeHaW7ep

Argumentó que los últimos tres aumentos de salario mínimo -uno del presidente Duque y dos del presidente Petro-, los trabajadores ganaron 36 puntos, lo cual es positivo para la economía, pero se afecta cuando a las empresas les cargan tantos impuestos. “Colombia hoy, para los que pagan impuestos, es un país altamente agravado en el mundo. ¿Por qué no se rebajan los impuestos y se aumenta el salario? Lo que nosotros hemos dicho es que es mejor un peso en salarios que en impuesto; mejor un peso en inversión de la empresa que en impuestos pagados al Estado” , sostuvo.

De la misma manera, destacó que se acogiera la propuesta de su partido político con respecto a los trabajadores de plataformas como Rappi y Uber, a quienes “se les debe garantizar la seguridad social, pero que no someterlos al código del trabajo”.

Ojo a los aprendices

Agregó a sus propuestas que “en lugar de esta nefasta reforma se cree una nueva prima que ponga a remar a los trabajadores y a los empresarios en la misma dirección. No a confrontarlos, no a buscar evadir”. La idea sería que aquellos sectores de la economía que tengan un crecimiento del 30% o más paguen una prima adicional, lo cual estimularía al trabajador y al empresario. “Los acerca más, como tiene que ser. Nosotros estamos por la economía fraterna, por el mejoramiento en el largo plazo de los trabajadores y de las empresas. Nosotros no estamos por el odio de clases”, subrayó.