Reforma laboral: Esta es la propuesta que impulsaría la sindicalización de todos los trabajadores

En su ‘primera temporada’ en el Congreso, la reforma laboral del Gobierno Petro buscaba dos cambios controversiales en materia sindical: prohibir los pactos colectivos y promover negociaciones sindicales por rama o actividad económica y no por empresas, como se hace regularmente en el país. Ambas propuestas recibieron bastantes críticas y en la ‘segunda temporada’ de la reforma fueron eliminadas, con la promesa de incluirlas vía decreto.

Ese decreto aún no ha salido, pero en el proyecto de ley que ya fue aprobado por la Comisión Séptima y la Plenaria de la Cámara, y que ahora se prepara para iniciar su trámite en el Senado, se avaló un cambio que revive la controversia. En el artículo 62 del texto aprobado, que se refiere a las garantías del derecho de asociación sindical, hay un literal que califica como conducta antisindical “establecer normas especiales o diferencias salariales o de otros beneficios a favor de los trabajadores no sindicalizados”.

La abogada Saida Quintero, especialista en derecho laboral, asegura que bajo esa norma todos los beneficios extralegales que dan las empresas, como el día libre por el cumpleaños, ayudas en vacaciones o pólizas de medicina prepagada, solo podrían ser recibidos por los trabajadores que formen parte del sindicato. “Eso volvería obligatorio asociarse a una organización de ese tipo e iría en contra del derecho negativo de asociación sindical, que está protegido por nuestra Constitución y por la OIT. Este consiste en que yo puedo estar o no en un sindicato, no me pueden obligar, pero si la única forma de obtener beneficios adicionales a la ley es estar sindicalizado, entonces se estaría obligando a todos los trabajadores a formar parte de dichas organizaciones”, precisa.