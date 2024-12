¿Grave daño al medioambiente? ONU asegura que el bitcoin tiene gran impacto

El profesor Kaveh Madani, director del Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas para el Agua, el Medio Ambiente y la Salud (UNU-INWEH), quien dirigió este estudio, afirmó: “Las innovaciones tecnológicas a menudo se asocian con consecuencias no deseadas y Bitcoin no es una excepción. Nuestras conclusiones no deberían desalentar el uso de las monedas digitales. Por el contrario, deberían animarnos a invertir en intervenciones reguladoras y avances tecnológicos que mejoren la eficiencia del sistema financiero mundial sin dañar el medio ambiente”.