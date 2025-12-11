Un cruce de mensajes que sonó a trifulca, se produjo en las redes sociales, entre el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y el presidente Gustavo Petro.

Desde tiempo atrás, el roce entre el sector privado y el gobierno ha sido la tendencia y al parecer, no logran estar de acuerdo en nada. Esta vez, el agarrón fue por cuenta de la posibilidad de declarar una emergencia económica, idea que aunque era especulativa, luego del hundimiento en el Congreso de la República, de la reforma tributaria o ley de financiamiento, empezó a posicionarse más.

Por el lado de Mac Master, para argumentar su posición, según la cual, “Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica”, hizo todo un retrato de lo que, a su juicio, es el origen del problema fiscal, que sería el que usaría el gobierno para acudir a un estado de excepción, si así lo determina.

Para el directivo gremial, lo que sucede en realidad es que “el gobierno que ha aumentado el presupuesto en más de 50 % nominal, en términos nominales, durante los últimos tres años; ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”, manifestó.

Reforma tributaria se hundió en el Congreso de la República. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

De ahí en adelante, se despachó y enumeró cada una de las circunstancias que, desde su perspectiva, han causado efectos complicados en las finanzas públicas.

Insistió en particular en las dificultades que tienen los colombianos para entregar más recursos al gobierno, que pretendía cobrar un anticipo de renta en este año. “Ahora nos dicen que van a decretar una emergencia económica unos días antes de la vacancia judicial, seguramente para seguir gastando, desafortunadamente”.

En consecuencia, agrega Mac Master, “el déficit fiscal aumentará, el endeudamiento también y los intereses serán mayores".

Este es el tipo de mentira que un dirigente gremial serio no debería realizar



El presupuesto aumenta en primer lugar porque aumenta la deuda interna aumentada por la tasa de interés real que impone el Banco de la República.



Y en segundo lugar, porque el aumento del gasto es… https://t.co/q6YRgkHuGE — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 11, 2025

La respuesta de Petro

La respuesta del presidente Petro fue más dura aún. Empezó por catalogar el argumento del presidente de la Andi como “una mentira”. Además, dijo, “este es el tipo de mentiras que un dirigente gremial serio no debería realizar. El presupuesto aumenta en primer lugar porque sube la deuda interna, incrementada por la tasa de interés real que impone el Banco de la República”.

Igual que su interlocutor, Petro sacó un rosario de hechos que son los que ha utilizado el gobierno para sustentar la compleja situación fiscal del país, pero además, explicó su posición con relación al gasto público que tanto le critican.

“El aumento del gasto es fundamentalmente el pago de 70 billones al FEPEC-Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, o subsidio a la gasolina, que se impuso desde el déficit de gasolina de Duque (Iván)“, dijo.