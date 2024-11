La extorsión está frenando al microcrédito en el país. Afectados quedan sin capacidad de endeudamiento

A pesar de ser una situación preocupante, el dilema no termina ahí. Según Hoyos, en muchos casos, la violencia termina obligando al desplazamiento forzado de los microempresarios y sus familias. “Cuando estas personas deben abandonar sus territorios, no solo pierden su fuente de ingresos, sino también la posibilidad de cumplir con las obligaciones financieras que adquirieron para sus micronegocios. Esto afecta no solo a los empresarios, sino a todo el ecosistema financiero de las comunidades”, añadió.