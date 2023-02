La reforma laboral llegará con un nuevo pago para miles de trabajadores en el país

Este cambio busca impulsar el trabajo decente en muchas labores que hoy en día no están reglamentadas.

Cada vez falta menos tiempo para que el gobierno del presidente Gustavo Petro presente ante el Congreso una de las reformas que han generado mayor revuelo entre los diferentes sectores empresariales, la laboral, puesto que pretender modificar varios aspectos de la forma en la que actualmente funciona el mercado laboral, para impulsar el trabajo decente y ayudar a la formalización de diversos sectores que actualmente no cuentan con unas reglas claras y se prestan para escenarios de explotación e informalidad.

Los recargo nocturnos y dominicales han sido parte del centro de la discusión, pues, por una parte, el Gobierno nacional ha propuesto que comience desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, sin embargo, los sindicatos y empresarios han advertido los sobrecostos que podrían tener. Con la propuesta también se busca que el recargo por laborar un domingo o festivo no sea del 75 %, sino que suba al 100 %.

Este nuevo cambio tendrá efecto sobre miles de trabajadores que hacen parte de la industria TIC y actualmente no cuentan con seguridad social. - Foto: Ministerio del Trabajo.

Otra de las preocupaciones de los sindicatos y empresarios, que fue expresada al Ministerio de Trabajo, tiene que ver con los contratos por prestación de servicios y que estos no deben desaparecer en su totalidad, siempre y cuando sean bien utilizados, como lo dicta la ley, pues no es desconocido que en Colombia a este tipo de contratos no se le han dado el mejor manejo; de hecho, el Gobierno nacional es consciente que este ha aumentado la precarización laboral.

No obstante, este viernes -10 de febrero- se abrió una nueva discusión por las recientes declaraciones del viceministro de Trabajo, Edwin Palma, quien reveló que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado por el legislativo, traerá consigo un cambio importante que tendrá efecto sobre miles de trabajadores que hacen parte de la industria TIC y actualmente no cuentan con seguridad social.

Desde Bucaramanga, donde se llevó a cabo una nueva socialización y diálogo con gremios, líderes sociales y empresarios sobre los cambios se están planteando para el mercado laboral en la reforma, este funcionario aseguró que uno de los puntos de esta nueva normativa que impulsan, busca que los conductores de plataformas y modelos webcam empiecen a cotizar en el sistema de seguridad social.

“Son 100 mil trabajadores en aplicaciones de reparto y de transporte de personas, si esas 100 mil personas las llevamos tan siquiera al esquema de seguridad social, habremos avanzado”, dijo este el Viceministro de Trabajo, respecto a los conductores de plataformas.

Este cambio busca generar cambios positivos en la seguridad social de estos trabajadores. - Foto: Getty Images / Composición Semana

Por otra parte, este vocero del Gobierno Nacional sostuvo que han adelantado reuniones con representantes del gremio del modelaje webcam, a quienes le han planteado la idea no solo de llevarlos a la seguridad social, sino también empezar a avanzar en temas de salud, riesgos laborales, pensión, entre otros.

“Son 300 mil trabajadores del modelaje webcam que también están por fuera de los escenarios de seguridad social. Es decir, que entre uno y otro, hay 400 mil. Sería una gran apuesta de este Gobierno (...) estamos hablando con ese gremio de poder llevarlos a los sistemas de seguridad social en salud, en riesgos laborales y en pensiones, también para robustecer el sistema”, agregó Palma.

El jefe del Viceministerio del Trabajo recordó que en la reforma laboral quedarán plasmadas las inquietudes y apuestas de los trabajadores colombianos, tanto en términos de inclusión, oportunidades y mejores condiciones laborales y/o salariales. Se espera que a mediados de marzo se presente este proyecto al Congreso, para iniciar las respectivas discusiones.

Mujeres chateando en chat para adultos. Concepto de trabajo de cámara web. webcam modelo web - Foto: Getty Images/iStockphoto

También hay cambios para los deportistas

A comienzos de este mes y como parte de los compromisos del Gobierno para proteger los derechos de los trabajadores, la jefa de la Cartera, Gloria Inés Ramírez, se reunió con directivos de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, entre los que estuvieron los exfutbolistas, Gustavo Adolfo Quijano y Luis García.

En tal sentido, se tuvo como objetivo avanzar en propuestas que puedan ser incluidas en la reforma laboral que construye el Gobierno nacional y que beneficiarán a los deportistas colombianos.

Ramírez aseveró al respecto que nos “nos reunimos con la Asociación Colombiana de Fútbol profesional, quienes trajeron dentro de las propuestas la formalización de los y las deportistas, a través de contratos laborales que les garanticen el acceso a la seguridad social, además el derecho a negociar colectivamente, entre otros”.

Futbolista realizando habilidades de película - Foto: Getty Images

De igual forma, declaró la ministra que “los deportistas en Colombia forman parte fundamental del desarrollo del país y tenemos una deuda histórica con ellos, porque han sido discriminados laboralmente” y agregó que “lo que buscamos es reconocer sus derechos como trabajadores y trabajadoras, pero además garantizar la estabilidad laboral dentro del mundo del deporte”.