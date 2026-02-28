Economía

Los sectores que más y menos están generando empleo en Colombia: ojo al dato oficial

Los puestos en la administración pública son los que más aportaron a la disminución del desempleo.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 8:57 p. m.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística presentó el pasado 27 de enero las cifras de desempleo con corte a enero del 2026, que demostraron una reducción importante en la cifra. La tasa de desocupación nacional fue del 10,9%, 0,8 puntos porcentuales por debajo de enero de 2025, cuando fue del 11,6%.

Si se analiza la cifra por brechas de género, se puede determinar que la Tasa de Desocupación de los hombres, para el total nacional en enero de 2026 fue del 8,7%, mientras que para las mujeres fue del 13,8%, una variación estadísticamente significativa con una brecha de género de 5,2 puntos porcentuales.

Una de las dudas que deja el informe es la que respecta a cómo se comportó el desempleo en los sectores y actividades económicas del país. Aquí le contamos cuáles fueron los que aportaron más puestos de empleo y los que, por el contrario, dejaron ver una disminución.

Sectores que más y menos generaron empleo durante enero del 2026

Partiendo de la población ocupada, que fueron 23,2 millones, con un aumento de 324.000 puestos de trabajo, así se comportó por sectores.

El de administración pública, administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana registraron un incremento de 172.000 puestos de trabajo, con una distribución porcentual en la cifra de 11,7%.

En segundo lugar se ubicó las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 155.000 puestos de trabajo, con una distribución porcentual de 8,1%.

En el tercero se ubicó el sector de industrias manufactureras, que generó 134.000 empleos y una distribución en la cifra de 11%. En cuarto lugar está información y comunicaciones con 93.000 puestos nuevos y una distribución de apenas el 2%. En quinto lugar aparece construcción, con 89.000 puestos y un 6,8% en la distribución porcentual.

En contraste, entre los que perdieron empleos se encuentra el comercio y reparación de vehículos, con 149.000 puestos menos, con una distribución de 17,2% en la cifra. Luego aparece alojamiento y servicios de comida, con 109.000 puestos menos. Con una distribución porcentual de 7,1%.

En tercer lugar se ubicó el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos, con 69.000 puestos menos y un 2,5% en la distribución total.

