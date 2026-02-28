Las ciudades con más y menos desempleados en Colombia durante enero: esto dice el Dane

Como es costumbre cada mes, el Dane reveló en el último día hábil de febrero la cifra de desempleo con corte a enero del 2025, que fue una muestra de cómo inició el mercado laboral en el país. De acuerdo con la cifra publicada, este bajó cerca de 0,8%, lo que significó que quedó en 10,9%, teniendo en cuenta que en enero del 2025 se ubicó en 11,6%.
De acuerdo con el informe, la tasa de ocupación subió a 56,7% en el total nacional, y la tasa general de participación fue de 63,6%. Por su parte, la tasa de desocupación de la población joven tuvo una disminución, pues cayó cerca de 1,1.
Uno de los datos que más genera dudas tras la revelación del informe es el que respecta a cuál fue el comportamiento en las ciudades principales del país.
Respecto a la tasa de desocupación en el total nacional que son las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el informe demostró que Quibdó fue la ciudad con el desempleo más alto, con un 24,6%. Sin embargo, frente a la cifra del año pasado, bajó un -6,3%.
Por su parte, Cartagena ocupó el segundo lugar como la ciudad con mayor desempleo, con un 14,6%. Allí la cifra sí repuntó un 4,1% pues el año pasado el desempleo era del 10,5%.
Riohacha figuró como la tercera ciudad con mayor desempleo, con un 13,6%, lo que significó una reducción del 3,2%, teniendo en cuenta que el año pasado la cifra fue del 16,8%.
Cúcuta ocupó el cuarto puesto con un 12,6% e Ibagué completó el top 5, con un 12,4%. Cada una con una caída de -0,8% y -0,1% respectivamente.
En contraste, la ciudad que registró el menor desempleo fue Bogotá, con un 7,5%, seguida por Manizales con un 7,7%. En tercer lugar está Villavicencio con 7,7% y Medellín, con 8,0%. En quinto lugar está Cali, con un 8,2%.