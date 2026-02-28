Las ciudades con más y menos desempleados en Colombia durante enero: esto dice el Dane

Como es costumbre cada mes, el Dane reveló en el último día hábil de febrero la cifra de desempleo con corte a enero del 2025, que fue una muestra de cómo inició el mercado laboral en el país. De acuerdo con la cifra publicada, este bajó cerca de 0,8%, lo que significó que quedó en 10,9%, teniendo en cuenta que en enero del 2025 se ubicó en 11,6%.

De acuerdo con el informe, la tasa de ocupación subió a 56,7% en el total nacional, y la tasa general de participación fue de 63,6%. Por su parte, la tasa de desocupación de la población joven tuvo una disminución, pues cayó cerca de 1,1.

El desempleo bajó en enero. Estas son las ciudades más y menos afectadas por ese fenómeno. Foto: Sena

Uno de los datos que más genera dudas tras la revelación del informe es el que respecta a cuál fue el comportamiento en las ciudades principales del país.

Respecto a la tasa de desocupación en el total nacional que son las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el informe demostró que Quibdó fue la ciudad con el desempleo más alto, con un 24,6%. Sin embargo, frente a la cifra del año pasado, bajó un -6,3%.

Por su parte, Cartagena ocupó el segundo lugar como la ciudad con mayor desempleo, con un 14,6%. Allí la cifra sí repuntó un 4,1% pues el año pasado el desempleo era del 10,5%.

Riohacha figuró como la tercera ciudad con mayor desempleo, con un 13,6%, lo que significó una reducción del 3,2%, teniendo en cuenta que el año pasado la cifra fue del 16,8%.

Cúcuta ocupó el cuarto puesto con un 12,6% e Ibagué completó el top 5, con un 12,4%. Cada una con una caída de -0,8% y -0,1% respectivamente.

En contraste, la ciudad que registró el menor desempleo fue Bogotá, con un 7,5%, seguida por Manizales con un 7,7%. En tercer lugar está Villavicencio con 7,7% y Medellín, con 8,0%. En quinto lugar está Cali, con un 8,2%.

Piedad Urdinola, directora del Dane, reveló los datos. Foto: HELEN RAMÍREZ-SEMANA