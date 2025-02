“No tenemos ni para comer, menos para el plan del celular”: contratistas en el Dane, agobiados con la falta de pago

El escaso momento en el que tiene conectividad es por una sim card prestada que tiene algo de cupo para hacer y recibir llamadas. No quiere que se conozca su nombre, porque ante la estrechez del mercado laboral en Colombia, aspira a tener oportunidad con otro contrato de prestación de servicio en el sector público. No lo hace porque el Estado sea el mejor empleador, señala la persona que contó su experiencia como contratista del Dane. De hecho, las situaciones que viven, con unos salarios que no van más arriba de un salario mínimo y medio al mes, y que no les pagan a tiempo, son muestra de la precariedad.