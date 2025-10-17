Nuevo decreto sobre tarifas de energía, ¿qué busca el Gobierno con la medida?

Que los colombianos no sean sorprendidos con altibajos en los cobros en la factura de la energía cuando hay riesgos sobre el abastecimiento en la prestación de este servicio, por fenómenos de sequía como El Niño. No en vano, alrededor del 80 % de la energía en Colombia se produce a partir del agua, motivo por el cual, cuando se registran fuertes eventos climáticos que ponen en escasez el recurso hídrico, los apuros son grandes.

Eso es lo que busca el decreto reglamentario expedido por el Ministerio de Minas, con fecha del 16 de octubre, luego de que el borrador de la propuesta estuviera expuesta para comentarios de los afectados.

La medida intenta habilitar mecanismos de contratación de energía que permitan “mitigar la exposición en bolsa de la demanda regulada del país, con el fin de estabilizar tarifas del servicio de electricidad que deben asumir los usuarios”.

En otras palabras, la protección estaría orientada hacia los hogares que, entre otras, y principalmente en la región Caribe, han esperado por el cumplimiento de la promesa hecha por el presidente Gustavo Petro, de bajar las tarifas y aliviar su bolsillo con ese gasto.

¿Impactará los servicios públicos? | Foto: Semana

¿Cuáles son las normas?

Al menos el 95 % de la generación horaria del conjunto de plantas hídricas despachadas centralmente de cada generador deberá ser vendida en contratos, priorizando atender directamente la demanda de los usuarios, señala el decreto.

Además, agrega que los generadores deberán vender en contratos tipo Pague lo Contratado, al menos el equivalente a las Obligaciones de Energía en Firme anual asignadas, o el equivalente porcentual de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad para los casos donde no hay asignaciones, del total de sus plantas hídricas.

En el decreto también se ordena la implementación de mecanismos de contratación flexibles que permitan a los agentes vender al mercado regulado la diferencia entre la generación y las ventas en contratos en firme.