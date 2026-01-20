Economía

Precio del euro este martes, 20 de enero en Colombia: así se cotiza la divisa

Miles de personas consultan el precio de la moneda para los viajes o negocios que realizan.

Manuel Santiago Sánchez González

20 de enero de 2026, 8:44 p. m.
Foto: NurPhoto via Getty Images

El euro es una de las monedas más importantes del mundo, al ser la única divisa oficial de la eurozona. La moneda tiene ciertas ventajas para particulares, empresas y economías de los países que la utilizan.

Es por ello que muchos le hacen seguimiento a la divisa y a la cotización de la misma diariamente; por ello, aquí le contamos cuál es su precio para este 20 de enero.

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Es importante tener en cuenta que los precios de tasa de cambio del euro son definidos por el Banco de la República. Para este 20 de enero, la cotización del euro se encuentra en $4.293.

Entre las ventajas de ahorrar en euros o de transar con esta divisa se encuentra la estabilidad de los precios, además de la mayor facilidad, ahorro y seguridad que supone para las empresas comprar y vender en la zona del euro y entablar relaciones comerciales con el resto del mundo.

El euro tiene uno de los mercados financieros mejor integrados y, por tanto, más eficientes, además de una mayor influencia en la economía mundial.

Actualidad política

La Unión Europea prometió este martes una respuesta “firme” a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, a la espera de una reunión en Davos sobre el futuro de este territorio de Dinamarca en el Ártico.

Desde que volvió a la Casa Blanca, el dirigente republicano argumenta que “necesita” esta isla rica en minerales y tierras raras por motivos de seguridad nacional para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico.

Ocho países europeos manifestaron su firme oposición a ese plan expansionista y enviaron una misión militar de exploración la semana pasada. Todos son miembros de la OTAN, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia, las principales economías del continente.

Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Trump reaccionó amenazándoles con aranceles si se oponen a su plan.

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una “espiral descendente” las relaciones con la UE.

“Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data”, dijo Von der Leyen.

“Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”, señaló.

Donald Trump quiere que Rusia haga parte del ‘Consejo de Paz’: se confirma oficialmente la invitación

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la UE a “usar” sus herramientas comerciales para responder y acusó a Estados Unidos de querer “debilitar y subordinar a Europa”.

Pero el enviado comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, advirtió también desde Davos a los países europeos que “no sería prudente” recurrir a su mecanismo de defensa económica, la llamada “bazuca comercial”, para responder a la amenaza de Trump.

Ante las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, confirmaron este martes sus principales grupos políticos.

*Con información de AFP.

