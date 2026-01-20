Dólar en Colombia este 20 de enero, con un precio sorprendente. Así abrió la divisa

El dólar en Colombia no deja de sorprender, aunque con ese activo, el mercado ya parece estar ‘curado’, pues las circunstancias internas y externas que pueden mover la divisa, al parecer, se están dando por descontadas.

La tendencia más reciente ha sido a la baja y para este martes la situación no es distinta. Desde los 3.700,05 pesos que registra la Tasa Representativa del Mercado-TRM para este 20 de enero, la divisa tuvo una apertura bajista, luego de un día festivo en Estados Unidos.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda estadounidense abrió en 3.670 pesos, perdiendo así 30 pesos frente a la TRM. A medida que el mercado evolucionaba, el precio de la moneda continuaba moviéndose. El precio promedio, en las primeras horas de la jornada, se ubicaba en 3.675 pesos, pero la volatilidad de nuevo reinaba. La moneda se negociaba a 3685 pesos (último precio registrado hasta las 8:30 de la mañana).

Dólar, pendiente de la decisión sobre aranceles a Groenlandia. Foto: Composición Semana /@realDonaldTrump/Getty Images

Sigue la incertidumbre local y global

En el escenario global, se mantiene la expectativa con el anuncio de nuevos aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, para territorios como Groenlandia. Entretanto, en el entorno local, lo que está en capilla es el posible decreto para que las AFP traigan recursos que tienen invertidos en el exterior, lo que claramente genera incertidumbres que le pegan a la moneda estadounidense. Este punto en particular sería el que estaría generando la cierta volatilidad que caracteriza el comportamiento de la divisa.

La baja ha sido constante

Después de ver precios del dólar por encima de los 4.000 pesos, la baja ha sido constante en la cotización de la divisa. De acuerdo con analistas, si se compara la TRM con la que se tenía un día como hoy en 2025, bajó en un 14,83 % (644.22 pesos). Entretanto, se redujo un 3,09 % (117.88 pesos), si se pone en la balanza con lo ocurrido el mismo día de diciembre.

Pero el comportamiento que seguirá en el mediano plazo es impredecible. La inversión extranjera directa que registró el Banco de la República para el año 2025 mostró una caída que podría afectar el flujo de la moneda por esa vía. Sin embargo, está en el entorno la idea del gobierno de traer plata en dólares que tienen las Administradoras de Fondos de Pensiones en inversiones en el exterior, lo que no deja de causar un efecto sobre la moneda.