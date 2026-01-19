Dólar se mueve este 19 de enero a la baja en el mercado ‘next day’: así fue la fluctuación de la jornada

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio más barato. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 19 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.659, lo que significó una reducción de $41 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.700.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $21, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.682.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.682, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.652. El promedio cotizado se encuentra en $3.666.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 217,52 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 790,89.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 98,845 unidades.

El dólar cerró a la baja. Foto: Banco Unión

Oro y plata registran precios récord ante nuevos temores por aranceles de EE.UU.

El oro y la plata alcanzaron el lunes precios récord, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a varios países europeos por su oposición a que Estados Unidos tome control de Groenlandia.

En el comercio matinal de las bolsas asiáticas se registró una corrida hacia los activos refugio, lo que llevó al oro a un máximo de 4.690,59 dólares por onza, mientras que la plata alcanzó 94,12 dólares la onza.

Trump atizó esta semana las tensiones geopolíticas al insistir en que Estados Unidos tomaría control de Groenlandia, citando necesidades de seguridad nacional.

El viernes pasado, tras un fallido intento de resolver las diferencias sobre el tema con autoridades de la isla ártica y Dinamarca, Trump anunció que aplicaría aranceles contra ocho países por oponerse a sus demandas.

Precisó que a partir del 1 de febrero impondría aranceles de 10% sobre las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Filandia.

Tales gravámenes subirían a 25% para el 1 de junio si insistían en su oposición, indicó el gobernante estadounidense.

En respuesta, el oro y la plata aumentaron su cotización ante la búsqueda de inversiones refugio, mientras el dólar se depreció y los futuros europeos y estadounidenses se hundieron.

Oro y plata registran precios récord ante nuevos temores por aranceles de EE.UU. Foto: Adobe Stock

Las bolsas de Tokio, Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur y Wellington cayeron en la apertura del lunes.

No obstante, se registraron aumentos en las bolsas de Seúl y Taipéi.