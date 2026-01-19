Economía

Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

Tenga en cuenta la fluctuación de la divisa en este mercado

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 12:16 p. m.
Este es el movimiento de la divisa en el mercado de profesionales del cambio
Este es el movimiento de la divisa en el mercado de profesionales del cambio

Las casas de cambio son establecimientos clave en el proceso de compra y venta de divisas. Funcionan mediante distintas transacciones que permiten a las personas adquirir monedas sin tantos procesos ni documentación y, a la par, generar rentabilidad al sumar un valor adicional al precio de la divisa en el mercado oficial.

En Colombia, el dólar es una de las divisas más transadas en estos lugares. La moneda estadounidense ha fluctuado a la baja en los últimos días, por lo que ha ganado especial atención por parte de inversionistas, viajeros y ahorradores, quienes buscan aprovechar una eventual subida para generar rentabilidad.

Dados estos movimientos, es clave analizar el comportamiento de la divisa en estos lugares. Aquí, le contamos cómo están variando los precios.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este lunes, 19 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.656.67 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.41.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el valor del dólar en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes precios:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6883,813125
Cali3,6353,815180
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6263,778152
Pereira3,6503,770120

Por otro lado, si usted desea conocer y evaluar el precio de la divisa durante los últimos días, evalúe el histórico de valores de la última semana:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Lunes 19 de enero de 20263656.673797.413700.05
Domingo 18 de enero de 202636603798.893700.05
Sábado 17 de enero de 20263659.633798.153700.05
Viernes 16 de enero de 20263647.783791.853687.32
Jueves 15 de enero de 20263633.333779.263655.16
Miércoles 14 de enero de 20263603.333758.153663.24
Martes 13 de enero de 20263610.373772.593717.09

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta esta fluctuación en los precios de distintas casas de cambio del país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6503,830180
Amerikan Cash3,7203,81090
Cambios Kapital3,7003,800100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,800100
El Condor Cambios3,6603,810150
EuroDolar3,6803,810130
Latin Cambios3,7203,820100
Miss Money Cambios3,6703,790120

Tenga en cuenta que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no definen los valores a partir de una entidad oficial, sino que tienen en cuenta los precios en el mercado.

