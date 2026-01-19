Precio del dólar en casas de cambio para este 19 de enero: así se mueve la moneda

Las casas de cambio son establecimientos clave en el proceso de compra y venta de divisas. Funcionan mediante distintas transacciones que permiten a las personas adquirir monedas sin tantos procesos ni documentación y, a la par, generar rentabilidad al sumar un valor adicional al precio de la divisa en el mercado oficial.

En Colombia, el dólar es una de las divisas más transadas en estos lugares. La moneda estadounidense ha fluctuado a la baja en los últimos días, por lo que ha ganado especial atención por parte de inversionistas, viajeros y ahorradores, quienes buscan aprovechar una eventual subida para generar rentabilidad.

El dólar ha fluctuado a la baja en el mercado spot colombiano. Foto: Getty IMAGES

Dados estos movimientos, es clave analizar el comportamiento de la divisa en estos lugares. Aquí, le contamos cómo están variando los precios.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este lunes

Este lunes, 19 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.656.67 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.797.41.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Si desea analizar el valor del dólar en las ciudades principales, tenga en cuenta los siguientes precios:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,688 3,813 125 Cali 3,635 3,815 180 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,626 3,778 152 Pereira 3,650 3,770 120

Por otro lado, si usted desea conocer y evaluar el precio de la divisa durante los últimos días, evalúe el histórico de valores de la última semana:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Lunes 19 de enero de 2026 3656.67 3797.41 3700.05 Domingo 18 de enero de 2026 3660 3798.89 3700.05 Sábado 17 de enero de 2026 3659.63 3798.15 3700.05 Viernes 16 de enero de 2026 3647.78 3791.85 3687.32 Jueves 15 de enero de 2026 3633.33 3779.26 3655.16 Miércoles 14 de enero de 2026 3603.33 3758.15 3663.24 Martes 13 de enero de 2026 3610.37 3772.59 3717.09

Finalmente, si lo que desea es analizar el precio de la divisa por establecimiento comercial, tenga en cuenta esta fluctuación en los precios de distintas casas de cambio del país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,830 180 Amerikan Cash 3,720 3,810 90 Cambios Kapital 3,700 3,800 100 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,700 3,800 100 El Condor Cambios 3,660 3,810 150 EuroDolar 3,680 3,810 130 Latin Cambios 3,720 3,820 100 Miss Money Cambios 3,670 3,790 120

Tenga en cuenta que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que no definen los valores a partir de una entidad oficial, sino que tienen en cuenta los precios en el mercado.