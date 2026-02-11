Economía

Precio del euro: la divisa cierra el miércoles 11 de febrero con alza en su valor

La divisa ha fluctuado su precio en los últimos días.

Redacción Economía Revista Semana

11 de febrero de 2026, 3:50 p. m.
Billetes euros.
El euro es la moneda oficial en 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, lo que representa una porción significativa de la economía mundial.

Las variaciones en el valor del euro pueden reflejar el estado económico y las políticas monetarias de esta región clave, lo que lo convierte en un indicador importante para inversores y ahorradores.

Debido a su estabilidad a nivel global y su comportamiento frente a otras monedas, muchas personas optan por adquirir euros y ahorrar en esta divisa por diversas razones, como proteger su dinero de la volatilidad o de posibles crisis económicas en sus economías locales.

Cotización del euro en casas de cambio

Este miércoles, 11 de febrero de 2026, el euro en Colombia se encuentra a un valor de $ 4,369. En las casas de cambio, se compra a $ 4,300 y se vende a $ 4,400.

Es importante tener en cuenta que los precios del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con la casa de cambio de preferencia para obtener el precio más reciente.

Es fundamental que, antes de invertir en euros, se analice los movimientos recientes de la moneda, pues esto permitirá a los interesados determinar si se trata de un buen momento para realizar una compra significativa de esta divisa.

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

Billetes euros.

