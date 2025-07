¿Qué tan embolatada está la reforma tributaria? Congresistas recomiendan presentarla de manera independiente al Presupuesto 2026

En los actuales momentos, de cara a una batalla electoral, se avivan aún más las voces de rechazo a un proyecto de ley que, sin embargo, aún no se ha mostrado públicamente.

De hecho, ya uno de los recién elegidos presidentes de comisiones económicas, Jairo Castellanos , había dicho que el país no estaba en condiciones de aguantar otra reforma tributaria.

Además, no se puede olvidar lo sucedido al final del gobierno del antecesor de Gustavo Petro, cuando se configuró un estallido social, justo por una propuesta relacionada con los impuestos que propuso tocar el IVA. También en esta oportunidad, ese será uno de los impuestos que estarían en la baraja de los que incluye la reforma tributaria.

De lo conocido hasta ahora sobre el proyecto de ley, con el IVA se contemplaría una reducción de la tarifa general, que hoy es del 19 por ciento, pero eso sí, a cambio de quitar beneficios que han conservado ciertos sectores y que ya probablemente no tienen razón de ser.