Aunque el proyecto de ley avanza en garantizar seguridad social para los trabajadores de aplicaciones como Rappi o Domicilios.com, otros empleados de plataformas como Uber, Cabify o Didi no son considerados, un contexto que refleja la falta de regulación para el servicio de transporte particular, sector que sigue operando en una especie de limbo legal.

¿Qué es lo que se propone?

Sobre esto, José Daniel López, presidente de la asociación gremial que representa a las principales plataformas digitales en el país (Alianza IN), explica que este avance parte de la colaboración entre el Ministerio del Trabajo y los gremios de plataformas digitales de reparto, un esfuerzo que busca garantizar la seguridad social para miles de repartidores.

Al preguntar sobre las diferentes condiciones entre ambos sectores digitales, Jorge Díaz, conductor de Uber, señaló que, incluso antes de debatir su participación en cualquier reforma, la discusión debería centrarse en por qué aún no se ha definido la regularización de carros particulares como prestadores de servicio de transporte.

“El problema principal es que, aunque las aplicaciones son legales, el uso de carros particulares para prestar el servicio no lo es. Un taxi que trabaje con Uber por ejemplo- que ya muchos hacen parte de la mayoría de plataformas- puede operar sin problemas, pero un carro particular enfrenta multas e inmovilización”, aseguró Díaz.

¿Por qué persisten las plataformas de movilidad?

A pesar de que ya se han presentado iniciativas para regularizar esta situación, esto no solventa que la situación laboral cada vez invite a más colombianos a sumarse a estas dinámicas de trabajo alternativas.

Mauricio, conductor de Uber desde hace casi ocho años y tecnólogo en sistemas, defiende que la permanencia de este tipo de actividades, a pesar de su falta de regulación, se debe a los beneficios que le ofrece a sus colaboradores. “La plataforma permite flexibilidad y un ingreso decente. He visto incluso ingenieros que por falta de experiencia deben contentarse con un salario de 2 millones de pesos. Desafortunadamente yo, como muchos, me he visto en la necesidad de combinar el servicio de transporte con otros trabajos para completar el ingreso que necesito”