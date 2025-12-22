MINERÍA

Relevo en la UPME. Se posesionó la nueva directora, entidad clave para la transición energética

Se desempeñaba como presidenta de junta de Cedelca y sería la primera mujer afrocolombiana en ocupar ese cargo.

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 7:50 p. m.
Cristina Portocarrero Ospina, nueva directora de la Upme.
Cristina Portocarrero Ospina, nueva directora de la Upme. Foto: Ministerio de Minas / Cortesía

Luego de una avalancha de rumores de funcionarios directivos en entidades que hacen parte del Ministerio de Minas, empiezan a acomodarse los equipos en los que se materializaron los cambios.

A la dirección de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) llegó ya en posesión Indira Cristina Portocarrero Ospina, quien sería la primera mujer afrocolombiana en liderar la entidad que, de hecho, se le considera como una de las estratégicas del sector energético en Colombia.

¿Quién es la nueva directora?

El nuevo timonel de la entidad que tiene el papel crucial de liberar la capacidad de la red eléctrica en medio de una transición energética, es ingeniera industrial, magíster en Estudios Políticos y experta en temas como planeación, regulación y análisis territorial del sector minero-energético.

En su ejercicio profesional se ha desempeñado como jefe territorial en la misma entidad que ahora liderará. También ha sido y ssesora técnica de planeación y regulación en el Ministerio de Minas, y presidenta de la junta directiva de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. (Cedelca).

Portocarrero ha sido articuladora de los contenidos técnicos entre la CREG-Comisión de Regulación de Energía y Gas; XM, operador del mercado eléctrico con el Ministerio y la UPME.

Su participación en esa tarea permitió la liberación de 5 gigavatios de capacidad energética, equivalente al 25 % de la generación eléctrica del país, habilitando la entrada de nuevos proyectos de energía limpia.

Varios grupos de denunciantes, entre ellos un congresista, han expresado preocupación por lo que ocurre en el Ipse durante el Gobierno Petro, una entidad clave del Ministerio de Minas y Energía.
Ministerio de Minas Foto: Web de MinMinasa

¿Qué es la UPME?

Hace más de 3 décadas que vio la luz la UPME, luego de la expedición de un decreto que modificó la entonces llamada Comisión Nacional de Energía, en la nueva entidad adscrita a MinMinas.

El fin era darle un mayor estatus, lo que sucedió con una ley expedida en 1994. No obstante, ahora cobra mayor relevancia, porque hay una transición energética en curso, a través de la cual se planea posicionar más la energía alternativa, complementaria a las fuentes existentes.

La UPME es la entidad que viene haciendo subastas de energía renovable y diseñando las reglas en ese componente del sistema energético.

Portocarrero llega en reemplazo del director (e) de la unidad, Manuel Peña Suárez. Su posesión en el cargo se da luego de la aceptación de la renuncia de Adrián Correa, quien duró dos años al frente de la UPME.

