Renuncia clave en el Ministerio de Hacienda, por decisiones no compartidas. Este sería su reemplazo

La carta de Mónica Higuera, directora de la URF desde hace dos años, llegó al despacho de Germán Ávila.

Redacción Economía
3 de diciembre de 2025, 8:02 p. m.
La reciente estrategia basada en deuda externa del Ministerio de Hacienda, con canjes y nuevas emisiones, ha generado la expectativa de monetizaciones, que inciden en la baja del dólar.
Estas son las oficinas del Ministerio de Hacienda. | Foto: ALEJANDRO ACOSTA

Fue de manera irrevocable. La renuncia que llegó al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se encuentra con su agenda copada, tratando de resolver asuntos como el del trámite de la reforma tributaria en el Congreso de la República, es de hondo calado.

La directora de la Unidad de Regulación Financiera URF, Mónica Higuera, en su misiva argumenta que, si bien comparte la filosofía del gobierno, en esa dependencia se han tomado decisiones que no comparte.

De esa manera, Higuera anunció el retiro del cargo, el cual asumió en julio de 2023.

Germán Ávila Plazas Nuevo Ministro de Hacienda Rueda de Prensa
Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda. | Foto: Juan Carlos Sierra

Durante su paso por la URF, Higuera sostiene que apoyó el marco regulatorio del sistema financiero, con reformas que estuvieron orientadas a mejora la transparencia y eficiencia del sector.

En el tiempo que permaneció al frente de la entidad, la ahora dimitente del cargo se afianzó en el sistema de finanzas abiertas, un paso definitivo para el acceso al mercado financiero.

Pese a las razones que argumentó para su retiro de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, Mónica Higuera manifestó agradecimiento por la oportunidad en su carta de renuncia.

Noticia en desarrollo...

