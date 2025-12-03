Renuncia clave en el Ministerio de Hacienda, por decisiones no compartidas. Este sería su reemplazo

Fue de manera irrevocable. La renuncia que llegó al despacho del ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se encuentra con su agenda copada, tratando de resolver asuntos como el del trámite de la reforma tributaria en el Congreso de la República, es de hondo calado.

La directora de la Unidad de Regulación Financiera URF, Mónica Higuera, en su misiva argumenta que, si bien comparte la filosofía del gobierno, en esa dependencia se han tomado decisiones que no comparte.

De esa manera, Higuera anunció el retiro del cargo, el cual asumió en julio de 2023.

Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda. | Foto: Juan Carlos Sierra

Durante su paso por la URF, Higuera sostiene que apoyó el marco regulatorio del sistema financiero, con reformas que estuvieron orientadas a mejora la transparencia y eficiencia del sector.

En el tiempo que permaneció al frente de la entidad, la ahora dimitente del cargo se afianzó en el sistema de finanzas abiertas, un paso definitivo para el acceso al mercado financiero.

Pese a las razones que argumentó para su retiro de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, Mónica Higuera manifestó agradecimiento por la oportunidad en su carta de renuncia.