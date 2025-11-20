Suscribirse

Empresas

Saeta, la famosa marca colombiana que vestirá a importante selección en el Mundial 2026: su historia empresarial y cómo llegaron

La marca incursionará ahora en un evento deportivo de gran magnitud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 7:58 p. m.
Haití será vestida con una marca colombiana en el Mundial de Fútbol.
Haití será vestida con una marca colombiana en el Mundial de Fútbol. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Falta poco para que empiece oficialmente la Copa Mundial de Futbol, que iniciará el jueves 11 de junio de 2026 y que traerá consigo una serie de eventos deportivos que tendrán lugar en tres países, Canadá, Estados Unidos y México.

Recientemente, se conoció que una marca colombiana participará en las justas deportivas. Se trata de Saeta, que con varias décadas de historia, ahora tendrá la oportunidad de diseñar la camiseta que llevará una reconocida selección. La de Haití.

Haití será vestida con una marca colombiana en el Mundial de Fútbol.
Haití será vestida con una marca colombiana en el Mundial de Fútbol. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

De hecho, ya tienen publicada la camiseta que usará el seleccionado para el evento deportivo. Se encuentra publicada y disponible para compra en su portal web oficial. Tiene un precio de 405.900 y está en tallas S,M,XL,L y XXL.

Además, cuenta con distintas tecnologías como la de secado rápido, que disipa la humedad y lo mantiene cómodo durante el día, además de permitir la circulación del aire para mantener su cuerpo fresco y seco, durante toda la actividad física.

Contexto: ¿Ya lo visitó? Este es uno de los mejores centros comerciales de Bogotá: tiene cine de lujo y súper-karts

La empresa nació en 1982, cuando fue creada bajo el nombre de Saeta Ltda, diseñando sus primeros uniformes para fútbol, tras la afición de su fundador a ese deporte en específico.

Este es el nuevo ejemplar de Saeta.
Este es el nuevo ejemplar de Saeta. | Foto: Captura de Pantalla: SAETA

En 1983, un año después de fundada, la empresa ya logró su primer negocio con un equipo de Fútbol Profesional Colombiano, pues empezó a vestir al Independiente Santa Fe, lo que aumentó su reconocimiento como marca deportiva en Bogotá.

Cinco años después, en 1988, la marca ya estaba vistiendo a 13 equipos profesionales, entre los que se encontraban el Cúcuta Deportivo, el Junior de Barranquilla, entre otros.

Contexto: Estas son las condiciones que estableció la SIC para permitir la unión entre Tigo y Movistar

Finalmente, en 1995 la marca deja de vestir a Santa Fe y dos años después logra entrar como patrocinador de Millonarios FC, uno de los equipos más importantes de la ciudad. La hinchada del equipo se unió mucho más a la marca.

Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026
Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images

En 2001 logra aún más impulso tras el triunfo de Millonarios en la Copa Merconorte, ganando más ventas y logrando millonarias cifras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

2. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

3. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

4. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

5. La publicación de Luis Díaz tras la victoria de Colombia ante Australia: deja claro su amor por James Rodríguez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpresasMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.