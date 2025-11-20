Saeta, la famosa marca colombiana que vestirá a importante selección en el Mundial 2026: su historia empresarial y cómo llegaron

Falta poco para que empiece oficialmente la Copa Mundial de Futbol, que iniciará el jueves 11 de junio de 2026 y que traerá consigo una serie de eventos deportivos que tendrán lugar en tres países, Canadá, Estados Unidos y México.

Recientemente, se conoció que una marca colombiana participará en las justas deportivas. Se trata de Saeta, que con varias décadas de historia, ahora tendrá la oportunidad de diseñar la camiseta que llevará una reconocida selección. La de Haití.

Haití será vestida con una marca colombiana en el Mundial de Fútbol. | Foto: Icon Sportswire via Getty Images

De hecho, ya tienen publicada la camiseta que usará el seleccionado para el evento deportivo. Se encuentra publicada y disponible para compra en su portal web oficial. Tiene un precio de 405.900 y está en tallas S,M,XL,L y XXL.

Además, cuenta con distintas tecnologías como la de secado rápido, que disipa la humedad y lo mantiene cómodo durante el día, además de permitir la circulación del aire para mantener su cuerpo fresco y seco, durante toda la actividad física.

La empresa nació en 1982, cuando fue creada bajo el nombre de Saeta Ltda, diseñando sus primeros uniformes para fútbol, tras la afición de su fundador a ese deporte en específico.

Este es el nuevo ejemplar de Saeta. | Foto: Captura de Pantalla: SAETA

En 1983, un año después de fundada, la empresa ya logró su primer negocio con un equipo de Fútbol Profesional Colombiano, pues empezó a vestir al Independiente Santa Fe, lo que aumentó su reconocimiento como marca deportiva en Bogotá.

Cinco años después, en 1988, la marca ya estaba vistiendo a 13 equipos profesionales, entre los que se encontraban el Cúcuta Deportivo, el Junior de Barranquilla, entre otros.

Finalmente, en 1995 la marca deja de vestir a Santa Fe y dos años después logra entrar como patrocinador de Millonarios FC, uno de los equipos más importantes de la ciudad. La hinchada del equipo se unió mucho más a la marca.

Saeta, marca colombiana, vestirá a Haití en el Mundial 2026 | Foto: Getty Images