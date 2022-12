Compras navideñas: aversas a los pequeños negocios

La temporada de fin de año suele ser una fascinación para el gasto en los hogares colombianos y, de por sí, en todo el mundo. Es una época en que se gasta más dinero, en comparación con el resto del año, por cuenta de la compra de regalos, de cenas navideñas especiales, todo tipo de bebidas y decoraciones que hacen de estas festividades las más alegres y amenas para adultos y niños.

No obstante, la magia de la Navidad no parece haber llegado de la misma forma a los negocios más pequeños. Y es que la inflación es ahora el tema de todos los sectores de la economía y su protagonismo no escapa en el próximo año. Muchas personas sienten que su capacidad de gasto es aún más estrecha en lo que los precios de bienes y servicios no paran de crecer.

Así, los ingresos que percibieron las MiPymes no parecen ser significativos o, al menos, no es lo que se esperaba. Según la encuesta de la Bitácora Express de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, mientras en diciembre de 2021 las personas destinaron $500.000 para la compra de sus obsequios, en este 2022 la cifra promedio sería de $400.000. Y la emoción de las compras se ha visto tan afectada por el estallido inflacionario que el presupuesto para muchas familias, para este fin, pudo reducirse incluso hasta en un 40% este año.

Si los hogares empiezan a destinar menos dinero para sus gastos navideños, por lo general los más afectados son los negocios más pequeños. Por supuesto, el boom de los grandes minoristas es el que acapara gran parte de este presupuesto. De hecho, el 37% de las personas encuestadas por Fenalco manifestó que había adelantado sus compras en noviembre y que había aprovechado el Black Friday, y casi la mitad del total aseguró que hace sus compras en almacenes especializados o almacenes por departamento gracias a las ventajas del comercio organizado y su percepción de precios asequibles.

Cada vez es más clara la tendencia de consumidores más racionales con compras mejores planeadas para gastar menos. Incluso, según una reciente encuesta de la Harvard Business Review (HBR) esto parece ser una tendencia que se extiende a lo largo y ancho del continente: para noviembre, el 73% de las Pymes encuestadas ya reportaba una fuerte disminución en el gasto de los consumidores y un 41% de ellas no pudo pagar el alquiler de su establecimiento a tiempo.

Por eso, la misma HBR elaboró una lista de recomendaciones para las pequeñas empresas, sin importar su sector, para poder atraer a futuro compradores navideños, en medio de tantos problemas económicos que vienen acompañados de constantes amenazas por recesiones, y disminuir su aversión hacia los negocios más pequeños.

Lo más importante es abordar la brecha de precios. Más del 70% de las personas encuestadas expresaron la creencia de que los precios en las empresas locales eran más altos en comparación con los grandes minoristas. Cierto es que los negocios más pequeños a veces tienen precios más altos, pero tienen la posibilidad de reducir las preocupaciones del consumidor a través de descuentos, promociones, ofertas con entrega gratuita o bonos de regalo.

Ahora, con la ayuda de una mayor presencialidad en diversos sitios web o redes sociales, podrían viralizar sus promociones con, por ejemplo, desafíos y trivias en donde pueden ofrecer un producto gratis a la primera persona que los resuelva. Asimismo, entre los encuestados se reflejó una incomodidad ante la poca oferta de compras en línea por parte de estos negocios y, en ocasiones, la poca experiencia en tecnología puede ser la causa.

Al respecto, si lo que se busca es un apoyo de bajo costo, podrían comunicarse con colegios o universidades para ofrecer la necesidad de su estrategia comercial, dado que muchas materias alientan a sus estudiantes por obtener experiencia en el mundo real. Asimismo, puede crear presencia en grupos de Facebook o llegar a diversos tipos de audiencia vía Instagram® o TikTok®. Pero, sea cual sea el canal, es importante recordar que la combinación de la frecuencia y la actualidad son claves para mantenerse activos.

Otra de las recomendaciones es ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan, ya que muchas veces ni siquiera ellos mismos lo saben al entrar a su negocio. Es muy importante categorizar y organizar la variedad de productos en ‘para ella’, ‘para él’, ‘para niños’, ‘para mascotas’, ‘ofertas únicas’, en fin. Esto se convierte en una guía útil, tanto para la búsqueda de los consumidores como para mejorar la asistencia del personal de los pequeños negocios, y se convierte en una mejora hasta en la experiencia de compra.

Finalmente, nunca se debe dejar de lado el énfasis sobre las raíces locales de estos negocios o, incluso, el apoyo en general a productos nacionales. Si en la cadena de suministro o de producción participan otros proveedores locales, esto debe recalcarse para generar una mayor lealtad de los clientes y una mayor apropiación por parte de los consumidores sobre el orgullo de adquirir productos locales.