Criando o creando monstruos

Desafortunadamente, eso no es todo. Adicionalmente, a la baja calidad de la educación, las familias tampoco educan en valores a sus hijos. Pareciera que la epidemia de la cultura traqueta y la malicia indígena sea la constante donde la trampa y la mentira son el plato de cada día en la vida de los niños y de los jóvenes.

Últimamente, he tenido, por cuenta de mi hijo menor de diez años, que ir a acompañarlo a unos torneos de tenis organizados por la Federación Colombiana de Tenis. De este grupo de muchachos seguramente saldrán los jugadores que en el futuro nos representarán en eventos internacionales.

La federación, como debe ser, utiliza mecanismos estándares a nivel internacional para que ellos, los jóvenes, lleven las cuentas del marcador y se arbitren entre ellos. En el futuro, cuando tengan que salir a eventos internacionales, les va a tocar igual. En estos torneos se ve de todo, desde el niño promesa del tenis nacional, donde sus padres tienen puestas muchas de sus expectativas económicas futuras, hasta el niño que práctica el deporte por hobby y que claramente su futuro no está por ese camino. La generación de cristal a la que pertenecen estos niños es aterradora. Son intocables. Los padres claramente no hemos hecho una buena labor. Un amigo me dice jocosamente que sus hijos son tres estratos más que él.